Jádro a vedoucí stát tvoří se svojí polní nemocnicí Česká republika, polní nemocnici doplňují specialisté a prvky zdravotnických služeb států V4. Cvičení Medical Man 2022 je certifikačním cvičením Mnohonárodnostního zdravotnického úkolového uskupení (MN Med TF), které je součástí EUBG (Evropské bojové uskupení) se stanovenou dobou pohotovosti (Notice to Move, NTM) deset dní k případnému nasazení do operace EU, a to v termínu od 1. ledna 2023 do 30. června 2023.

"Toto cvičení je pro nás vyvrcholením dlouhodobé přípravy a pravidelného výcviku. Současně zde můžeme uplatnit reálné zkušenosti, které naši příslušníci získali v rámci svého nasazení v mezinárodních zdravotnických prvcích v misích NATO a EU v Afghánistánu, Iráku, ale také například v Mali," řekl Šlechta.

Cvičení Medical Man se koná každoročně a pravidelně se do něj zapojují zdravotnické jednotky států V4 nebo dalších aliančních zemí. Testuje se součinnost zdravotnických modulů zúčastněných armád a slaďují se společné standardní operační postupy.

"S kolegy ze Slovenska, Polska či Maďarska máme dlouhodobou a intenzivní spolupráci na teoretické i praktické úrovni. Není to poprvé, kdy se spolu v rámci cvičení Medical Man setkáváme, a proto pevně věříme, že jsme perfektně připraveni splnit veškeré požadavky certifikace tohoto zdravotnického prvku před jeho uvedením do pohotovostního stavu," řekl Šlechta. Poslední podobně rozsáhlé cvičení na hradecké základně, při kterém byla polní nemocnice postavena, se konalo v roce 2018.

Polní nemocnice je sestavena z desítek kontejnerů a stanů, ve kterých jsou umístěné například operační sály, jednotka intenzivní péče, zobrazovací metody či stomatologická ordinace. Pokud je nemocnice nasazena samostatně, součástí jsou i prostory určené pro logistiku jako třeba ubytovna pro personál, polní kuchyně nebo elektrocentrála. Nemocnice nabízí péči na úrovni okresní nemocnice.

Hradeckou nemocniční základnu tvoří 6. a 7. polní nemocnice, všechny jednotky od 1. července 2010 sídlí v Hradci Králové. Polní nemocnici jako celek Česká republika nasadila naposledy v letech 2007 a 2008 v Afghánistánu, později týmy českých lékařů, například formou chirurgických týmů, působily v partnerských polních nemocnicích armád NATO v dalších misích.

Dnešní prezentace cvičení vojenských zdravotníků je součástí programu výjezdního zasedání unijního vojenského výboru, které se koná jednou za půl roku, účastní se ho vojenští představitelé členských zemí včetně předsedy výboru. Zasedání se koná v zemi, která aktuálně předsedá Radě EU. Kromě jednání výboru je vždy v plánu návštěva některého z vojenských zařízení.