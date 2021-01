Fakultní nemocnice v Hradci Králové provádí očkování vakcínou firmy Pfizer v ambulancích Pavilonu interních oborů. V akci jsou tři očkovací týmy, které tuto sobotu a neděli od 8 do 18 hodin zvládnou naočkovat každý den zhruba 170 předem zaregistrovaných lidí. V pracovních dnech bude očkování pokračovat od 15.30 do 19.30 hodin.

Mezi prvními očkovanými ve fakultní nemocnici byla jeden ze sester ze IV. interní hematologické kliniky. "Možnost očkování určitě vítám, aplikace byla úplně bez problémů," řekla po očkování.

Krátce po osmé hodině dostal vakcínu také jeden z lékařů Urologické kliniky. "Podílím se i na péči o pacienty s covid-19 a to, že očkování začalo, je dobře, protože jinak z této situace není cesty ven," poznamenal.

Další nemocnice Královéhradeckého kraje by se podle plánu měly připojit k očkování 11. ledna. Ten den se má začít očkovat v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem. Do konce ledna má do kraje dorazit minimálně 12 tisíc dávek vakcíny. Týdně by mohlo být v krajských nemocnicích celkem naočkováno téměř tisíc lidí.



"Nejprve budou očkování zdravotníci, kteří projeví zájem, následně senioři a pracovníci v sociálních zařízeních, a to nejen těch, kde je kraj zřizovatelem. Jejich očkování zajistí výjezdní týmy, kteří jej provedou na místě v sociálních zařízeních," uvedl hejtman Martin Červíček.

Fakultní nemocnice Hradec Králové v posledních dnech registruje nárůst hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Zatímco před vánočními svátky se jednalo o stovku pacientů, nyní jich je necelých 150, z toho přibližně čtyři desítky vyžadují umístění na lůžkách intenzivní péče. Nemocnice kvůli nárůstu počtu pacientů musela znovu otevřít některá oddělení určená pro péči o pacienty s koronavirem.



V Královéhradeckém kraji se vyskytuje podle sobotních údajů Krajské hygienické stanice 6575 případů onemocnění covid-19, nejvíce v okresech Hradec Králové (2349) a Trutnov (1444). V protiepidemickém systému PES se kraj nachází v nejvyšším, pátém stupni. Rizikové skóre má hodnotu 94 ze sta. Nejvyšší index rizika, 99 ze sta, je na Trutnovsku a Hradecku.