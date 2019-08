Do babyboxu v budově Zdravotnické záchranné služby v Hradci Králové někdo ve středu dvě hodiny po půlnoci odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Jiří.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Taneček David

Dnes, krátce po druhé hodině ranní, se na operačním středisku královéhradeckých záchranářů rozezněl alarm, oznamující otevření babyboxu, umístěného na stěně budovy ředitelství krajské záchranky. Pohledem na obrazovku záchranáři zjistili, že se nejedná o žert nebo planý poplach, protože v prostoru babyboxu bylo jasně vidět dítě, zabalené v peřince. Na místo byla z hradeckých základen okamžitě vyslána nejbližší dostupná posádka rychlé zdravotpnické pomoci spolu s lékařem v setkávacím systému. Zdravotníci ihned po příjezdu vyzvedli dítě z boxu a umístili jej do sanitky. V průběhu prvního vyšetření zjistili, že se jedná o zdravého chlapečka krátce po narození. Malý pacient nejevil známky žádné zdravotní komplikace, záchranáři jej proto zabalili, aby mu zajistili tepelný komfort a převezli jej do nemocnice. Nalezený chlapec byl po dvou holčičkách třetím dítětem, odloženým do babyboxu v Hradci Králové.