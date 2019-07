V hradeckém kraji se letos utopilo už sedm lidí

Rok co rok najde v Královéhradeckém kraji smrt ve vodě v průměru třináct lidí. Vyplývá to z údajů datového oddělení Deníku. Nejvíce lidí se v kraji za posledních třináct let utopilo v letech 2007 a 2009 (18), nejméně pak v roce 2012 (7). Není nijak překvapivé, že nejvíce lidí zemře ve vodě během letních prázdnin.

Aktuální informace od mluvčí krajské policie Evy Prachařové napovídají, že letošní rok bude v tomto ohledu nadprůměrný. Jen v prvním pololetí, před začátkem prázdnin, se v Královéhradeckém kraji utopilo sedm lidí. Ve třech případech, ještě v zimě, si lidé zvolili smrt utopením dobrovolně. V červnu pak zemřeli dva lidé, které přímo ve vodě, v zahradním bazénu na Jičínsku a v přehradě Rozkoš, zradilo zdraví. Obě příčiny, sebevražda a zdravotní problémy, patří podle Evy Prachařové k nejčastějším při utonutí. „Naopak výjimečně se v Královéhradeckém kraji setkáváme s utonutím vodáků při letním sjíždění řek," uvádí Eva Prachařová. „Poslední případ se stal před několika lety na Náchodsku, a podepsala se na něm rozvodněná řeka." Zatímco na koupalištích se lidé utopí spíše výjimečně, protože v případě jakýchkoliv nesnází je k pomoci plavčíka a lidí v okolí velmi blízko, rozlehlé vodní plochy a poloopuštěné rybníky si naopak vybírají svoji daň velmi často. Bez pomoci „Nemine rok, abychom nezaznamenali podobné tragédie na písnících kolem Hradce Králové, na Rozkoši nebo na rybníku Brodský na Náchodsku. Zdravotní indispozice, zejména pak za tmy a v kombinaci s alkoholem bývá fatální," dodává policejní mluvčí Eva Prachařová. V každém, byť „sebejasnějším" případě utonutí policie zahajuje vyšetřování podezřelého úmrtí. Vždy musí vyloučit (nebo potvrdit) zavinění cizí osobou. Součástí vyšetřování proto vždy bývá pitva – zdravotní nebo soudní. Neriskovat Ve většině krajů, včetně Královéhradeckého, počet utonulých za posledních třináct let (až na občasné „skoky") počet utonulých mírně klesá. Eva Prachařová to mimo jiné přisuzuje i tomu, že lidé mají více informací a zbytečně neriskují v případě, že trpí například nemocemi srdce a oběhového systému.

