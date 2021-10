Uspěly ale i některé známé tváře. Svůj poslanecký mandát obhájila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS), bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, hradecký zastupitel a lékař Jiří Mašek (ANO) a místostarosta Dobrušky Petr Sadovský (ANO). Kromě Potůčkové a Havla zasedne ve sněmovně poprvé ještě Jana Berkovcová (ANO). Další tři politici se do sněmovny vrací po osmileté pauze. Jde o Pavla Staňka (ODS), Josefa Cogana (STAN) a Vladimíru Lesenskou (SPD). Poslední jmenovaná mezi lety 2010 a 2013 reprezentovala ve sněmovně ČSSD.

Královéhradecký kraj bude ve sněmovně reprezentovat hned několik nových neokoukaných tváří. Vůbec nejvíce preferenčních hlasů v celém kraji získala starostka Mladých Buků Lucie Potůčková (STAN), které na společné kandidátce koalice Piráti a Starostové patřilo sedmé místo, ale preferenční hlasy ji katapultovaly do čela. Potůčková se do podvědomí veřejnosti zapsala letos v létě, kdy odmítla návštěvu ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v její obci. Ve sněmovních volbách ji zakroužkovalo skoro 11 tisíc lidí. Další kometou voleb se stal ředitel hradeckého gymnázia J. K. Tyla Matěj Ondřej Havel. Čtyřiatřicetiletý člen TOP 09, kterému na kandidátce koalice SPOLU patřilo čtvrté místo, získal v celém kraji také téměř 11 tisíc přednostních hlasů.

K volebním urnám dorazilo v kraji přesně 67,86 procent oprávněných voličů. To je o necelých pět procent víc než v roce 2017. Koalice Spolu slavila vítězství ve čtyřech z pěti okresů - na Hradecku, Trutnovsku, Rychnovsku a Náchodsku. Jednoznačně zvítězila i v krajském městě. Hnutí ANO vyhrálo na Jičínsku.

Koalice Spolu, která spojuje politiky z ODS, KDU-ČSL a TOP09, zvítězila ve sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji se ziskem 28,58 procent hlasů. Dlouhou dobu to vypadalo, že vítězství z roku 2017 obhájí hnutí ANO, které mělo ze začátku i více než třicetiprocentní podporu. Postupem času se však rozdíl mezi ANO a koalicí Spolu zmenšoval. Krátce po čtvrté hodině odpolední se situace obrátila. Ve chvíli, kdy bylo sečteno asi 70 procent všech okrsků v Královéhradeckém kraji, se do vedení dostala koalice Spolu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.