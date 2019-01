Hradec Králové - Pospíšilova třída v Hradci Králové by se mohla z fleku přejmenovat na Studentskou, od nadcházejícího týdne tam totiž na několika stech metrech ulice budou vedle sebe existovat už tři střední školy gymnázium, stavební průmyslovka a nově také obchodní akademie.

Budova Ústavu pro hluchoněmé v Hradci Králové. | Foto: DENÍK/David Taneček

Ta se do budovy někdejšího Ústavu hluchoněmých přestěhuje z Lipek a Stěžer. „Já osobně se do nových prostor těším moc a myslím si, že se těší i studenti a zaměstnanci," uvedla už dříve ředitelka Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jana Vitvarová.

První zvonění se budovou Hlucháku, také přezdívanou hradecké Rudolfinum, ponese už v pondělí, kdy dětem po jarních prázdninách začne druhé pololetí. Mávnutím kouzelného proutku to ale nebylo, stěhování předcházel skoro rok složitých oprav za víc jak 80 milionů. „Jednalo o kompletní rekonstrukci památkově chráněné budovy a zároveň to byla jedna z největších investic Královéhradeckého kraje za loňský rok," potvrdila krajská mluvčí Martina Götzová.

Pod dohledem

Protože jde o víc jak 110 let starou památku, na stavbaře od začátku bedlivě dohlíželi památkáři. Budově tak nechybí například repliky původních historických oken, prejzová střecha nebo historická dlažba.

Evropský dům

O tom, že z Rudolfina bude do budoucna škola, rozhodli krajští radní už před pěti lety. Do roku 2004 tam sídlila kožní klinika, poté historická část areálu chátrala. Živo ale naopak bylo v nové části, kde sídlila například pedagogicko-psychologická poradna či krajský zdravotnický holding. Tam by měl do budoucna vyrůst Evropský dům, ve kterém najde práci zhruba stovka úředníků a také velká jídelna, která by kromě Rudolfina měla krmit i studenty z okolí. „Jídelna bude sloužit až pro 1 200 strávníků, a to nejen studentů střední stavební školy či gymnázia Boženy Němcové, ale také zhruba stovku zaměstnanců Evropského domu," uvedl krajský radní pro investice Josef Dvořák.

Budova bývalého Ústavu pro hluchoněmé děti už jednou v novodobé historii studentům sloužila. Dočasně tam přestěhovali v roce 2011 studenty hradeckého Gymnázia J. K. Tyla, když se jejich budova na Tylově nábřeží rekonstruovala. Už v pondělí tak nově opravenou neobarokní památku čeká velký studentský návrat. A tentokrát pravděpodobně na delší čas.