„Když nám došlo, jak kritická je situace, ihned jsme vyslyšeli volání zdravotnických zařízení, která volala po dobrovolnících schopných vypomoct s hlídáním dětí zdravotníků a dalšího nemocničního personálu.

Výzvu s prosbou jsme rozšířili našimi komunikačními kanály mezi studenty UHK a mohu hrdě prohlásit, že naši studenti v době krize čestně obstáli. Bez váhání se k této dobrovolnické činnosti přihlásilo šest desítek dobrovolníků,“ popisuje aktivitu studentů UHK rektor Kamil Kuča.

Spolupráce s nemocnicí

Úkolem studentů bude zejména péče o děti v tzv. dětských skupinách zřízených právě při zdravotnických institucích. „Tato spolupráce s největší pravděpodobností proběhne například s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

Tady se budou v péči o děti zdravotníků střídat dobrovolníci z řad našich studentů, budou s nimi dělat domácí úkoly, zkrátka alespoň částečně suplovat přerušenou prezenční výuku,“ přibližuje konkrétní zapojení rektor Kuča.

Zájem je také o péči dětí zdravotníků v domácnosti např. vzhledem k specifickým potřebám jedinců. I s tím královéhradečtí studenti pomohou. Po Hradci Králové je pak z řad studentů UHK největší zájem pomáhat v Pardubicích, Náchodě, Jaroměři, Humpolci, Třebíči nebo třeba v Plzni, tedy v místech trvalého bydliště studentů.

V režimu péče o děti při zdravotnických institucích bude vše pod dohledem zdravotníků, kteří při příchodu děti podrobí běžné kontrole, zejména pak měření teploty.

Univerzita omezila provoz na minimum

„Jsem na studenty Univerzity Hradec Králové opravdu hrdý. I když se tím sami vystavují určitému riziku, ani chvíli neváhali a rozhodli se pomáhat. V současné chvíli je třeba být solidární v maximální možné míře.

Vyzývám proto naše zaměstnance a studenty, aby maximálně respektovali nařízení Vlády ČR a pokud mohou, aby se zapojili do nějaké dobrovolnické činnosti. Sociální sítě jsou například plné skupin šijících provizorní roušky do nemocnic apod., to je myslím také hezký způsob zapojení se,“ uzavírá rektor Kamil Kuča.

Univerzita Hradec Králové aktuálně omezila provoz na nutné minimum. Téměř šest a půl tisíc studentů zůstává doma, s akademiky komunikují přes email a další nástroje online komunikace tak, aby výuka, byť omezená o osobní přítomnost, dále probíhala.