O záměru stavby obchodního centra na západním okraji Hradce Králové se hovoří už deset let. Přesto je stav připravenosti projektu pro pro většinu místních velkým překvapením. V poslední době totiž o projektu ze strany investora, kterým je společnost Endeta, nebylo slyšet. Jenže jak se nyní ukázalo, projekt nezapadl. Naopak. Už nyní prochází procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Investor by podle zveřejněné dokumentace chtěl začít stavět už za dva roky. A v roce 2025 kompletní obchodní centrum otevřít.

Příprava projektu je v souladu s územním plánem města. V roce 2010 totiž zastupitelé plochu, na které má obchodní centrum vzniknout, změnili svým rozhodnutím z plochy orné půdy na plochy občanského vybavení městského a regionálního významu. Už tehdy se místní báli, že kvůli vybudování obchodního centra se zhorší už tak složitá dopravní situace v Kuklenách.

"Investoři, kteří budou mít na pozemcích větší plány, budou muset přispět na stavbu komunikace Nová Zelená, která má z velké části obejít Pražskou třídu,“ sliboval tehdy náměstek primátora Josef Malíř. Zastupitelé nutnost vybudování silnice schválili ve svém usnesení. Jenže v návrhu investora nyní nová silnice není. A velká dopravní zátěž by tak připadla na už tak přetíženou Pražskou ulici.

"V pracovních dnech se na těch nejužších částech Pražské ulice bude pohybovat až 20 tisíc vozidel za den. Dopad na životní prostředí a kvalitu bydlení v Kuklenách je naprosto evidentní," říká opoziční zastupitel Alois Havrda (KSČM). Jeho opoziční kolega Aleš Dohnal (Piráti) se obává, že tehdejší usnesení zastupitelů není vymahatelné.

"V té změně územního plánu jsou vyjmenované věci, které musí investor splnit, aby mohl stavět. Oni všechny tyto podmínky splňují. Nesplňují podmínky dané usnesením zastupitelstva, ale státní správa se musí rozhodovat podle podkladů pro územní plán. Ptali jsme se tří právníků a podle nich to usnesení bohužel pravděpodobně nemá dostatečnou právní váhu," vysvětluje Dohnal. Stavět v roce 2020 obchodní centrum tohoto typu v této dopravní situaci je podle něj nápad do jiné doby, pro Hradec rozhodně nezdravý. Zároveň však uznává, že jen těžko lze investorovi vyčítat, že chce na stavebních parcelách stavět a vydělat.

Co tedy může město dělat? Stejně jako obyvatelé Kuklen se obrátit s připomínkami na krajský odbor životního prostředí. Právě tento má nyní v rukách klíčové rozhodnutí – zda na základě připomínek nařídí tzv. “velkou EIA”, tedy zjednodušeně řečeno podrobné zkoumání toho, jaký má plánovaný záměr dopad na životní prostředí.

Součástí tohoto procesu musí být i veřejné projednání. Zastupitelé minulý týden schválili usnesení, aby město své připomínky opravdu uplatnilo. To prý ostatně náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Zelení) měl v plánu i tak. "Velká EIA tam může dát podmínku, že se to nezkolauduje dříve, než to bude lépe dopravně napojené. Takové stanovisko by už bylo opravdu závazné," vysvětluje Dohnal.

V novém obchodním centru má vzniknout například hobbymarket, hypermarket, velká prodejna potravin, pekárna, fast food, restaurace, cukrárna, obchod s nábytkem, autoservis nebo čerpací stanice. Investor plánuje i velké parkoviětě pro dva tisíce aut. Obchodní centrum a zástavbu má pak oddělit nový městský park plošně srovnatelný s Žižkovými sady.