Po roce a půl stavby jsme před kolaudací. Původně mělo být hotovo do konce února, ale nestíháme některé administrativní úkony, takže se kolaudace o dva měsíce odloží. Je to celkem sedm kilometrů potrubí, které odkanalizuje naše místní části Černěves a Chotělice a splašky odvede do čistírny odpadních vod ve Smidarech. Je tedy potřeba, aby obyvaleté těchto obci byli připojeni do konce července tohoto roku.

Proč vlastně byla kanalizace nutná?

Všechny obce měly pouze dešťovou kanalizaci a skrz ni šly splašky do Cidliny. Nevycházely ale kontrolní vzorky, tak s tím bylo potřeba něco udělat.

Kolik vlastně kanalizace stála?

Před dvěma lety jsme dokončili kanalizaci a čistírnu odpadních vod ve Smidarech za 60 milionů. Tady jsme získali dotaci 36 milionů od Ministerstva životního prostředí a další tři miliony korun přispěl Královéhradecký kraj. Nová ČOV je dimenzovaná na dva tisíce obyvatel. Je to dost, abychom mohli připojit všechny části obce, a ještě máme rezervu na 500 obyvatel pro další rozvoj. Výstavba kanalizace v Červeněvsi stála 22 milionů a v Chotělicích 30 milionů. Na tyto akce jsme čerpali dotace od ministerstva dalších 33 milionů korun.

Dočkají se kanalizace i Křičov a Loučná Hora?

V dohledné době se s připojením těchto obcí nepočítá, neboť není vypracovaná projektová dokumentace a není vyřešen souhlas s vlastníky pozemků pro případnou realizaci výstavby kanalizace.

Kolik lidé ve Smidarech platí za stočné?

Letos jsme museli kvůli rostoucím cenám vstupů zdražit na 34 korun za metr krychlový. Je to ale pořád velmi slušná cena i díky tomu, že čistírnu si provozujeme sami.

Zmínila jste rozvoj obce, mají tady lidé o bydlení zájem?

Zájem je velký, často se nám ozývají zájemci o nové parcely pro stavbu rodinných domů. Smidary mají dobré občanské vybavení, jsou tady lékaři, zubař, obchod. Myslím, že máme co nabídnout. Chystáme stavební pozemky, ale musíme nejdříve schválit nový uzemní plán. Pak chceme koupit zhruba dvouhektarový pozemek u školy, zasíťujeme ho a vznikne 28 nových parcel.

Menší obce často těžko hledají lékaře, neřešíte takový problém?

Naštěstí ne. Máme tady zdravotní středisko, v něm ordinuje každý den obvodní lékař, dětská lékařka, dvakrát týdně dojíždí zubní lékařka ze Všestar. Na jaře nám ale odchází kožní lékařka, hledáme náhradu, snad se nám to podaří. V pronajatých prostorách zdravotního střediska jsou poskytovány také masážní služby pro občany.

Jak zvládáte růst cen energií?

Je to složité. Postupně se nám ale podařilo zateplit obecní budovy a to nám teď pomáhá. Naposledy jsme opravili za 28 milionů Sokolovnu. Slouží jak pro kulturní akce, tak pro sport. Součástí Sokolovny je také restaurace. Je to vlastně kulturní centrum obce.

Musím říct, že zdejší silnice za moc nestojí. Dočkají se lidé oprav?

Snažíme se s krajem dohodnout na opravách silnic druhé a třetí třídy, které má na starosti, ale často je to jen záplatování. Máme ale slíbenou opravu silnice druhé třídy, která vede přes Skřivany, Červeněves, Smidary a Chotělice.