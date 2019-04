Problémem se totiž brzy staly tartanové dlaždice, které jsou pod většinou dětských atrakcí. Ty se začaly kroutit a kvůli bezpečnosti dětí musela být větší část hřiště uzavřena. Protože firma reklamaci neuznala a spor se dostal až k soudu, nesmí na ní děti už druhým rokem. Nové vedení města se proto rozhodlo situaci vyřešit.

Kdo opravu zaplatí?

Náměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek se po jednání rady města pochlubil, že inicioval jednání s firmou, které vedlo až k dohodě a firma hřiště opraví. „Dva roky tam bylo hřiště zavřené, protože společnost neuznala reklamaci, i když si myslím, že je zjevné, že ta práce nebyla kvalitně odvedená. Vedl se k tomu soudní spor. Nynější dohoda je taková, že Matex hřiště opraví na svoje náklady,“ potvrdil Hanousek i včera. Jenže jednatel firmy takovou dohodu jednoznačně popřel. „Na naše náklady to určitě nebude. My v žádném případě nic špatně neudělali. Dohodli jsme se a tím bych to ukončil,“ řekl Deníku Martin Žítek.

V provozu bude hřiště od srpna

Ačkoliv jsou některé části dohody záhadou, nejdůležitější zpráva pro děti je jasná. Během července se firma vrhne na rekonstrukci hřiště. „Podstatné je to, že situace se vyřešila a od srpna bude po dvou letech hřiště opět plně k dispozici dětem,“ potvrdil Žítek, že oprava se opravdu brzy uskuteční. S radostí zprávu přijala i zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání. „Jsem ráda, že se konečně situace vyřeší. Nevím, proč to trvalo tak dlouho,“ uvedla Veronika Syrovátková.