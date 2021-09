Velmi komplikovaná je pro hradecké řidiče v těchto dnech dopravní situace v krajském městě. Kolony se tvoří na městském okruhu kvůli rekonstrukci silnice u fakultní nemocnice i změně tradiční zelené vlny způsobené postupnou výměnou semaforů při budování inteligentního dopravního systému. Na výpadovce na Pardubice komplikuje provoz stavba protihlukové stěny, na té na Ostravu zase rekonstrukce zastávkových zálivů. A krajská silnice mezi Malšovicemi a Malšovou Lhotou je pak už skoro tři měsíce uzavřená úplně.

Ačkoliv nejde o nějaká nová dopravní omezení, až hustší provoz posledních dnů a týdnů naplno ukázal, jaké problémy řidičům dokáží přinést. Už brzy by se ale situace měla začít zlepšovat. Jako první skončí omezení na silnici do Malšovy Lhoty. V současnosti už tam podle mluvčího kraje Jiřího Klemta probíhají dokončovací práce.

Práce v Sokolské ulici způsobují na městském okruhu velké dopravní komplikace.Zdroj: Martin Patkoš

Silničáři pracují mezi Malšovicemi a Svinary už třetí rok v řadě. Tentokrát se zaměřili na úsek od Malšovy Lhoty, kolem zahrádek Rozkvět míru až do Malšovic po ulici Kmochova. Kromě nového povrchu silnice vybudovali dělníci také zcela nový chodník. Už příští středu by měl silniční úřad vydat souhlas s předčasným užíváním. „Jakmile dojde k vydání tohoto souhlasu, bude možné obnovit silniční provoz na této komunikaci. Předpokládáme, že by tak mělo nastat 1. října,“ uvedl Jiří Klemt. Už příští týden by tak měli řidiči projet z Malšovic až do Svinar bez omezení a po novém asfaltu.

SILNIČÁŘI SE TEĎ ZAMĚŘÍ NA KŘIŽOVATKU

V pokročilé fázi je i rekonstrukce části městského okruhu v Sokolské ulici. Provoz na frekventovaném úseku, kde denně projede až 30 tisíc aut, je už několik měsíců zúžen do jednoho pruhu v každém směru. To by se mělo od soboty změnit. Velké jásání ale ještě není na místě. Dělníci se totiž přesunou jen o několik desítek metrů dál na křižovatku Sokolské ulice a Rašínovy třídy. Podle stavebního povolení by tam měly trvat práce až do 15. listopadu. „Stavba pokračuje dle časového harmonogramu. Přesto proběhlo jednání se zhotovitelem a ten přislíbil za výhodných klimatických podmínek dokončení prací o zhruba 14 dní dříve,“ řekl Deníku Miloš Macháček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ačkoliv si někteří lidé stěžují, že rekonstrukce půlkilometrového úseku trvá moc dlouho, podle Macháčka práce výrazněji urychlit nejde. „Mezi jednotlivými vrstvami musí proběhnout technologické přestávky z důvodu vyzrání materiálu. V rámci stavby se provádí také osazení nových betonových obrub, rekonstrukce odvodnění komunikace, výměna odvodňovacího žlabu, oprava středního dělícího pásu, výměna svodidel a nebo rekonstrukce zastávkového zálivu,“ vyjmenoval Macháček. Další skupina dělníků pracuje několik desítek metrů za zmíněnou křižovatkou. Na Rašínově třídě tam budují protihlukovou stěnu. Směrem na Pardubice je tam proto zúžen provoz do jednoho pruhu. Hotovo by mělo být zhruba o měsíc později než na nedaleké křižovatce.

NA TESLU SE VRÁTÍ AUTOBUSY 4. ŘÍJNA

Pouze menší dopravní problémy způsobuje další hradecká investice ŘSD. Oprava zastávek Tesla na výpadovce na Ostravu měla být původně hotová už minulý týden. Práce se ale nakonec o něco protáhnou. „Hotovo by mělo být začátkem října. Autobusy městské hromadné dopravy by měly na zrekonstruované zastávky najet 4.října,“ informoval Macháček.