135. merenda se chystá v Novém Bydžově, které tváře ji budou prezentovat? O tom mohou rozhodnout sami obyvatelé města. Volí se pantáta a panímáma 135. Merendy, a to ze tří párů.

„Každá merenda je spojena s obětavou prací členů merendního výboru i dalších lidí. Organizátoři vždy ctili odkaz předchozích merend, ale zároveň usilovali o to, aby se „jejich“ merenda zapsala do vědomí současníků něčím novým. A i členové organizačního výboru 135. merendy a oslav 150 let gymnázia věří, že ta „jejich“ merenda bude skvělá. Členská základna SSN se obnovila, organizační výbor oslav byl ustaven a pro všechny Bydžováky teď nastává důležitý okamžik volby oficiálních představitelů merendy,“ uvádějí webové stránky města Nového Bydžova.

Přiloženy jsou i fotografie kandidátů a kandidátek na zmíněné posty: „Rozhodnutí, kdo z těchto sympatických mladých lidí bude reprezentantem a reprezentantkou novobydžovské mládeže a novobydžovského studentstva, leží na bedrech Vás, občanů Nového Bydžova. Kdo nahradí ve funkci pantátu a panímámu 134. merendy Davida Orla a Zuzanu Svatoňovou?“

