„Tady je to prázdné a támhle za taky,“ ukazuje na dvojici pustých výloh na jednom z hradeckých bulvárů majitelka bistra Marie Matulová. Do její restaurace pronajaté od města chodí na obědy lidé na Gočárově třídě tři roky. „Můžeme tady dál fungovat jenom díky tomu příznivému nájmu. Na jednu stranu je to dopravní tepna, ale vůbec sem nechodí pěší, dá se říct, že je to taková mrtvá ulice, lidi to sem prostě neláká,“ říká žena, která podniká v pohostinství už 25 let. Náklady už podnikatelka stáhla na minimum a restauraci otevírá jen v době oběda. „Zkoušeli jsme snídaně, ale nikdo nechodil a večer už vůbec. Díky tomu, že vaříme za příznivé ceny a kvalitně, tak se držíme. Jenom čekám, co bude s energiemi, letos mi končí fixace,“ vyhlíží Marie Matulová s obavami do blízké budoucnosti. Bojí se i toho, zda její zákazníci nezačnou víc šetřit třeba právě na obědech.

Právě Gočárova třída bývala pro Hradečany jednou z obchodních tepen. Přitom dva obchodní domy už tady stály za komunistů, místním obchodům ale v rámci bídy plánovaného hospodářství nekonkurovaly. Obchodní dům Don funguje dál, blízký Prior se rozšířil na obchodní centrum Atrium. Situaci některým obchodníkům pak před šesti lety zkomplikovalo otevření nákupního centra Aupark. Jeho součástí jsou fastfoody, pizzerie, kavárny. „Když se tam otevře další gastroprovoz, tak pár lidí odejde. Pohodlně tam zaparkují, prohlédnou si obchody, nakoupí. Obchodní centra vzala malým obchodníkům možnost prodávat. Lidé už klasicky nenakupují ani kvůli eshopům, hodně se to změnilo za covidu. Město ztrácí svoji tvář,“ myslí si restauratérka. Podle ní se na Gočárově třídě uchytí jen ten, kdo nepotřebuje každý den hodně zákazníků: „Například má i eshop, vedle se prodávají krby, elektro, to si nekupujete každý den,“ myslí si Marie Matulová.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Naproti má už šest let specializovaný obchod s potřebami pro běžce Tomáš Bret. „Říkal jsem si, že by to mohlo být dobré, být vedle velkého obchoďáku. Lidi tam zaparkují, odskočí si koupit věci na běhání. Dělám například diagnostiku došlapu. To už musíte o běhání něco vědět a na to není ve velkých sportovních řetězcích personál školený,“ myslí obchodník, který si na výši městského nájmu nestěžuje. Také on se ale snaží snižovat náklady na energie. Gočárova třída je sice aut plná, ty ale jen projíždí a přímo u obchodů ani na rušné ulici zaparkovat nejde. „Jsou to běžci, tak sem snad dojdou,“ vtipkuje obchodník. Podle něj bývalo prázdných obchodů v době, kdy začínal, víc. „Zažil jsem nějaké změny, občas se nějaký obchod vyměnil, ale před těmi šesti lety byla Gočárovka hodně prázdná,“ vzpomíná Tomáš Bret.

Dnes jsou v západní části jedné z hradeckých radiál prázdné tři obchody. Dva z toho patří městu. „V minulosti bylo zájemcům nabídnuto zvýhodněné nájemné z důvodu hromadného uvolňování nebytových prostor, toto nájemné se město u stávajících nájemníků snaží stále zachovat,“ připomíná dobu, kdy se na konci Gočárovy třídy otevřel Aupark mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Podle náměstka primátora pro správu majetku ovlivňuje obchodníky hodně covid a energetická krize. „Ten nájem leckdy nehraje téměř žádnou roli. Když se někdo dnes rozhodne prostor opustit, tak my s ním komunikujeme a výše nájmu bývá málokdy hlavním důvodem,“ říká Pavel Marek. Plošně snižovat nájmy si podle něj město ani dovolit nemůže. „Snažíme se podnikatelům vycházet vstříc, ale nejde to udělat v nějakém masovém měřítku, to by byl pro město výpadek v obrovských částkách. Musíme ty prostory udržovat, spravovat. A nemyslím si, že Hradec měl obchodní prostory dotovat, tím bychom zasahovali do volné soutěže,“ dodává Pavel Marek.