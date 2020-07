Úměra, že lidmi zvolení zástupci do vedení měst ne vždy prosazují jejich zájmy, se naplno projevila v anketě Deníku. Zatímco reprezentace hradecké radnice se v průzkumu kolem investičních priorit vyslovila prakticky jednomyslně pro opravu Benešovy třídy (na druhé místo umístili rekonstrukci Velkého náměstí a na třetí křižovatku Mileta), tak jejich voliči zlatem ověnčili rekonstrukci fotbalového stadionu. V průzkumu, kterého se na internetových stránkách Deníku zúčastnilo 642 respondentů, získala fotbalová aréna 294 hlasů (45% ).

Na druhém místě s odstupem 133 hlasů, a s 25% , skončila politiky prosazovaná oprava Benešovy třídy. Pomyslnou bronzovou medaili pak s 94 hlasy (14% ) obdržela rekonstrukce Velkého náměstí. A i když pro rekonstrukci stadionu, kterou hradecká radnice připravuje přes 15 let, hlasovalo nejvíce lidí, našli se i tací, kteří by se bez ní obešli. „Nechápu, že chce spousta lidí radši stadion, než opravit část města, kde bydlí tisíce lidí a vypadá to tam jak Černobyl.

Stejně máme fotbal úplně nanic,“ postěžoval si na facebooku Jakub Reichl. Podobně se vyjádřila i Kateřina Valentová: „Naprosto nechápu, jak může v té anketě dominovat stadion před Benešovkou, která je v havarijním stavu … . To mi opravdu hlava nebere.“ Podle respondenta Pavla Pahy Mlatečky je všakanketa jen devízou minulých i současných vlád nad Hradcem Králové: „Všechno má už 10 let stát nebo být zrekonstruované, je úplně trapný, že ani jedna z těchto priorit není hotová.“