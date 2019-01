Pardubice - Letecký výcvik potrvá čtyři až pět týdnů. Měl by se odehrávat pouze na dvou vrtulnících

Na pardubickém letišti budou od července do září cvičit na vrtulnících američtí a afghánští piloti. Zahraniční piloti budou létat na méně hlučných strojích, město má přesto obavy z hluku v okolí letiště. Novinářům to řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.



Vojenské letiště



„Velmi slušně a velmi důrazně nám bylo řečeno, že vojenské letiště koordinuje leteckou vojenskou činnost, Centrum leteckého výcviku a civilní část a mělo by se vejít do územních rozhodnutí, tedy vzletů, letových hodin i hlukových limitů,“ konstatovala pardubická primátorka.



Státní podnik LOM Praha, který patří pod ministerstvo obrany, provozuje v Pardubicích Centrum leteckého výcviku. „Školení zahraničních pilotů a leteckého personálu si u něj objednala americká společnost Honeywell, která se mimo jiné zabývá letectvím a obranou a má pobočku i v České republice,“ poznamenala mluvčí LOM Praha Martina Fišerová.



V každé výcvikové skupině by mělo být šest až osm pilotů, kurzy budou trvat sedm až devět týdnů. Druhý z nich skončí nejpozději do konce letošního září. Zahraniční piloti budou létat na strojích Mi-17, které jsou méně hlučné. Většinou si lidé stěžují na provoz pomalejších a hlučnějších vrtulníků Mi-2.



Kdy mohou létat?



Samotný letecký výcvik potrvá čtyři až pět týdnů z celkové doby trvání kurzu. Vrtul〜níky bude létat ve všední dny od pondělí v 10:00 hodin a skončí v pátek ve 14:00 hodin. Počet nočních letů by měl být minimální a vrtulníky budou přistávat nejpozději ve 22:00 hodin.



„Výcvik se odehraje pouze na dvou vrtulnících, které už v současnosti v Pardubicích létají. Zvýší se tedy pouze počet jejich letových hodin, a to údajně o pouhých devět procent,“ uvedla primátorka.



Na začátku června se již do Pardubic přestěhovaly stíhačky Gripen z opravovaného letiště v Čáslavi. Některé stroje, které spadají pod přímé velení NATO, mohou létat i o víkendu.

(zr, čtk)