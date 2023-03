Z Pouchova.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

"Jedná se o rekonstrukci plynovodu v ulicích Velká a Malá. Bude to zavřené jen částečně po dobu stavebních prací. Chodník budeme dělat protlakem, takže po práci se vždy značky otočí a bude průchozí," vysvětlil vedoucí stavby Věroslav Nosek.

"Přes víkend budeme pracovat do středy, pak bude následovat přestávka a průběžně by se výkopy měly zadělávat. Další úterý 14. března by se měly provádět protlaky pod silnicí," uvedl Nosek s tím, že by mohlo být hotovo během března.

"V dubnu se pak bude pracovat na připojení a doděláme ulici Malou. Bude se končit v květnu," dodal.

