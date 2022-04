V pátek začínají zápisy děti do hradeckých škol

Zhruba 900 dětí by mělo podle údajů z matriky přijít v pátek a v sobotu k zápisům do základních škol v Hradci Králové. V 17 městských základkách budou zápisy probíhat v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu pak od 9 do 11 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Jitka Comorková

Letošní zápisy se týkají dětí narozených od 1. záři 2015 do konce srpna 2016. Pokud budou rodiče žádat o odklad, musí do 28. června předložit souhlas dětského lékař nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické porady. Ukrajinské děti budou mít zápisy až odpoledne 10. června. Teď hradecký magistrát odhaduje, že by se mohlo jednat o desítky budoucích školáků.