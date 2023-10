Den válečných veteránů si můžete připomenout spolu s Klubem vojenské historie Předměřice nad Labem během vzpomínkové akce, která se uskuteční 5. listopadu.

Pietní akt se uskuteční u památníku obětí války z roku 1866. | Foto: archiv pořadatelů

Jak uvádí pozvánka, její součástí bude průvod tradičních historických jednotek a pietní akt.

Průvod vychází v 16 hodin od restaurace Cejnarka a směřovat bude k památníku obětem války z let 1914 až 1918 a z let 1939 až 1945 a poté do parku k památníku obětem války roku 1866, kde se uskuteční pietní akt.