Plán Královéhradeckého kraje vybudovat v Hradci Králové domov pro osoby se zdravotním postižením, má už docela dlouhou historii. Když kraj před několika lety hledal místo, kde by mohl zařízení postavit, nabídla mu hradecká radnice pozemek v centru Roudničky. To se nelíbilo tamní Komisi místní samosprávy (KMS). Ta si přála, aby na lukrativním místě vznikl kulturní sál a prodejna potravin.

Roudnička je považována za lukrativní část Hradce. Leží na okraji města hned vedle hradeckých lesů, daleko od městského ruchu. Pravdou ale je, že v klidné čtvrti nefunguje žádný obchod.

„Na nákup musíme jinam, ale je to tady velmi klidná čtvrť. Trochu se toho bojím. Předpokládám, že o klienty bude dobře postaráno a budou pod dohledem. Taky sem ale určitě budou jezdit návštěvy a vznikne parkoviště,“ vypráví o svých pocitech sousedka z vedlejšího bytového domu.

Někteří sousedé nejsou z plánované stavby zrovna nadšení. Odmítají však, že by jim vadila přítomnost handicapovaných. Dlouhodobě si spíš přáli, aby se místo využilo pro jiný projekt. „Město na jednu stranu plánuje, že by se Roudnička měla rozvíjet, ale na druhou stranu jedinou lokalitu, která by mohla sloužit k občanské vybavenosti, chce prodávat. Celá městská část už je asi 15 let proti tomu prodeji,“ řekl už před dvěma lety hradeckým zastupitelům předseda KMS Roudnička Mirek Vaňura, který se snažil politiky přimět k tomu, aby městský pozemek Královéhradeckému kraji neprodávali. Prodeji za 4,25 milionu korun ale nezabránil.

Ne všichni obyvatelé Roudničky se stavbou domu nesouhlasí. „Já jsem sice členem KMS, ale nesdílím oficiální názory zbývajících členů, kteří jsou proti této výstavbě. Moc se mi o tom ani nechce hovořit. Většinu lidí v Roudničce to vůbec nezajímá. Jen několik sousedů z těsné blízkosti nechce, aby se tam stavělo. Nechtěli by ale, aby se tam stavělo ani nic jiného,“ řekl Deníku člen KMS Marcel Kraus.

Náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová (Východočeši) věří, že většinu obav místních obyvatel se během stavebního řízení podařilo odstranit. „V obcích, kde služby Domov Dědina zahajoval, byl také nejprve přijímán s obavami. Ty se ale nepotvrdily. Dnes se lidé se zdravotním postižením plně začlenili do života jednotlivých obcí,“ vysvětlila Berdychová, že zařízení bude provozovat etablovaný poskytovatel sociálních služeb. Podle náměstkyně je vytvoření pobytové služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou potřebné podpory pro Hradec důležité. Dosud totiž ve městě chybí. Handicapovaní, kteří například přijdou o rodiče, se proto často museli stěhovat za službou v rámci kraje. „Nemohou zůstat žít v lokalitě, kde jsou zvyklí, obtížné je udržení vztahů a dosavadní podpora blízkými osobami. Tedy je tam velké riziko omezení či dokonce přerušení dosavadních sociálních vazeb. Je důležité poznamenat, že ani toto nově budované zázemí nepokrývá kapacitní potřebu spádového území," dodala Berdychová.

Na stavbu zařízení už má kraj pravomocné stavební povolení a chystá tendr na zhotovitele. Stavět by se mělo začít ještě letos nebo na začátku roku příštího. V domově bude 18 lůžek v celkem třech domácnostech. Vznikne i zázemí pro denní programy. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jde o pobytovou službu sociální péče, která uživatelům zajišťuje dostupnost 24hodinové podpory.