Katastrofa a zoufalství. Tak mluví o letošním suchu rybníkáři i vodáci. I přes bouřky a srážky v minulých dnech se situace nelepší. Optimistická není ani předpověď meteorologů.

„Dnes již srážky nepředpokládáme. Hladiny zvláště menších toků mohou mít vzhledem ke srážkám mírně kolísavou tendenci, obecně bude nadále převažovat tendence setrvalá. V porovnání s dlouhodobými červencovými průměry jsou průtoky převážně podprůměrné," zní hydrologická předpověď.

Sucho řádí už třetím rokem

Nedostatek srážek komplikuje život majitelům rybníků. Ti se bojí ztrát na rybách. „Vzhledem k průběhu počasí od 1. července 2013 do současnosti je stav vody na historických minimech, která nepamatují ani ti nejstarší pamětníci z našich řad. Od 1 do 27. července 2013 spadl zhruba jeden litr vody na metr čtverečný, bylo horko, následné dvě zimy chyběl sníh a monzunové deště po Medardovi loni ani letos nepřišly. Proto je nejen v rybnících, ale i ve všech vodotečích a i v podzemí stav velmi kritický. Pokud se „nezkazí" léto či podzim, pak po vypuštění rybníků v říjnu a listopadu nebude čím je znovu naplnit a to teprve bude problém," poukázal Ladislav Vacek, ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Některé rybníky už jsou vyschlé nebo se vůbec nenaplnily po loňském výlovu a nelze je k chovu ryb vůbec použít. Jedná se například o rybníky Velký Lhoták ve Starých Nechanicích, Flajšar dolní v obci Štít, Váček a Lomenďák u Kněžmostu.

Horší podmínky pro chov ryb dělá také příliš teplá voda. „Pokud má více jak třicet stupňů Celsia dochází k jiným chemickým, fyzikálním a biologickým procesům než ve vodě „normálně" teplé okolo 20 až 24 stupňů a například obsah rozpuštěného kyslíku klesá," vysvětlil Vacek.

Lodě nechte doma, v řekách není voda

Smůlu mají na mnoha místech také vodáci. Orlice je například sjízdná až od Chocně, splavnost Divoké Orlice je na hraně i na dolním toku od Kostelce nad Orlicí. Na oblíbený úsek z Týniště do Hradce Králové se můžete vydat bez omezení.

„Chtěli jsme jet na Sázavu, ale tam se teď moc sjíždět řeka nedá. Vyrazíme proto jen na kratší výlet po Orlici do Hradce," svěřil se Petr Meruna.