Od úterý až do září letošního roku bude pro chodce nepřístupný chodník v ulici Za Škodovkou v Hradci Králové. Konkrétně se jedná o opravovaný úsek mezi ulicemi Pražská třída a Ležáky. Po dobu stavby mají chodci využít protější chodník, přístup budou mít pouze k bytovým domům.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Stejná ulice je už od začátku března kvůli rekonstrukci kanalizace částečně uzavřená i pro řidiče. Opravy probíhají v pěti etapách, dělníci přitom nedávno začali s druhou z nich. Aktuálně bude až do konce srpna uzavřená část ulice Za Škodovkou kolem odbočky do ulice Ležáky. Stavbaři by rekonstrukci stok v celé ulici měli dokončit do konce června příštího roku.