Hrádek u Nechanic – Právě v těchto dnech mají všichni zaměstnanci zdejšího státního zámku napilno. Vše se připravuje na to, aby mohla začít nová sezona.

Hrádek u Nechanic | Foto: DENÍK/David Taneček

„Ono se to ani nezdá, není to tak dávno, co na našem zámku Hrádek u Nechanic skončila návštěvnicky velmi úspěšná akce Vánoce na zámku. Dozněly vánoční koncerty a již připravujeme akci novou – Velikonoce na zámku, která nám v loňském roce potvrdila, že návštěvníky toto téma zajímá i v našem zámeckém prostředí," říká kastelán Ivan Šenk.

Jak dodal, zámek ani nyní není opuštěný. „Již probíhá úklid zámecké expozice, čistí a konzervují se exponáty, pracujeme na scénáři a organizaci akce Velikonoce na zámku a nejen této. Musíme také vybrat kvalitní průvodce a zajistit provoz celé sezony finančně tak, aby bylo na opravy a údržbu areálu. Takže jak vidíte, na památkových objektech se v zimě nespí, jak se traduje! Zpravidla v tomto období máme nejvíce práce," doplňuje Ivan Šenk.

Do kalendáře si tak již můžete poznamenat, že Velikonoce na zámku budou od soboty 23. března do pondělí 1. dubna.