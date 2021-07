Ti se pustí do stavby dlouho odkládané lávky přes Labe. Hradeckou radnici vyjde nový 74 metrový přechod přes řeku na 31 milionů. Zbytek ze 133,7 milionů zaplatí peníze z dotací. „Dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace můžeme na stavbu lávky získat dotaci v celkové výši téměř 102,7 milionu korun včetně DPH. Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou jsme vzhledem k dotačním podmínkám a podané žádosti mohli získat,“ informovala náměstkyně primátora.

Se zahájením stavby lávky přes Labe město počítalo v říjnu letošního roku. Radnice ale nyní předpokládá, že by stavební práce mohly být zahájeny už o pár týdnů dříve. „Budova banky ČSOB, na jejíž dokončení bude lávka navazovat, bude v srpnu uvedena do provozu. Se stavbou lávky bychom tedy mohli začít po prázdninách,“ dodal náměstek primátora Jiří Bláha. První chodci nebo cyklisté by se po nové lávce mohli na druhý břeh Labe dostat už začátkem roku 2023.

Cena lávky, jejíž první návrh byl představen už v roce 2001, je v porovnání s obdobnými projekty ve městě velmi vysoká. Za lávku přes Orlici u zimního stadionu zaplatilo město před devíti lety 26 milionů korun. Zhruba jen polovinu v porovnání s lávkou pro pěší a cyklisty u Aldisu stál i nový silniční most v hradeckých Svinarech.