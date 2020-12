Vakcína proti covidu má do Hradce dorazit v pondělí

V sobotu dorazila do České republiky první zásilka vakcíny proti covidu-19. Do hradecké fakultní nemocnice by část z této várky měla přijít v pondělí 28. prosince.

Premiér Andrej Babiš se nechal 27. prosince 2020 v Ústřední vojenské nemocnici v Praze očkovat proti nemoci covid-19. | Foto: Deník / Zbyněk Pecák

„Podle posledních informací z ministerstva zdravotnictví bychom měli v první várce obdržet zhruba 500 vakcín. V využijeme pro naše lékaře a zdravotníky a některé pacienty,“ informoval náměstek ředitele hradecké FN Zdeněk Tušl a dodal, že v hradecké nemocnici jsou již nyní připravena místa pro očkování. U Třebechovic došlo k vážné nehodě, zranění jsou čtyři lidé Přečíst článek ›