Od 1. března bude očkování osob starších 12 let zajišťovat Centrum očkování a cestování medicíny, které funguje na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, klinika sídlí v budova číslo 6. Důvodem přesunu je podle fakultní nemocnice výrazný pokles zájmu o očkování.

Pro očkování dospělých budou vyhrazeny vždy středy od 7.30 do 11.30 hodin. Pro zajištění plynulé organizace očkování nemocnice doporučuje registraci přes weby https://registrace.mzcr.cz nebo https://ocko.uzis.cz.

Pokud to kapacita umožní, centrum bude v ordinační době očkovat i neregistrované a případně i samoplátce. "Centrum očkování a cestovní medicíny bude zajišťovat také aplikaci přípravku Evusheld k prevenci onemocnění covid-19, a to u vybraných rizikových skupin pacientů," sdělil mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.

Hradecká fakultní nemocnice bude jednou měsíčně zajišťovat také očkování proti covidu-19 u dětí od šesti měsíců do 11 let, aktuální termíny budou uveřejňovány na webových stránkách nemocnice. Očkovat se děti budou v ambulantním traktu Dětské kliniky FN HK (Budova 18, vchod C).

Provoz odběrového centra Covid-19 v hradecké fakultní nemocnici končí

Administrativní záležitosti spojené s očkováním, například registrací či certifikáty, je možné každou středu od 13 do 15 hodin řešit v kartotéce v přízemí Pavilonu interních oborů, která je umístěna naproti lékárně.

Očkování ve fakultní nemocnici je pro všechny věkové skupiny zajišťováno výhradně vakcínami firmy Pfizer/Biontech.

Očkování ve Fakultní nemocnici Hradec Králové začalo po dodávkách vakcín 2. ledna 2021, celkem bylo zájemcům podáno zhruba 250 000 dávek očkovacích látek, v dobách největšího zájmu se lidem aplikovalo kolem tisícovky dávek denně a bylo v provozu sedm dní v týdnu. S klesajícím zájmem byl postupně provoz centra omezován a v únoru se očkovalo již jen ve vybraných dnech.