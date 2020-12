Hradecká fakultní nemocnice má být prvním místem v Královéhradeckém kraji, kde zdravotníci začnou s očkováním proti koronaviru. Místa pro očkování už má nemocnice připravená. Oproti předpokladům ale stále chybí to hlavní – samotná vakcína.

Několik stovek dávek vakcíny by podle nejnovějších informací mělo dorazit do Hradce ve čtvrtek. S očkováním se tak začne až v novém roce. Místo dříve avizovaných 500 dávek by jich nakonec mělo dorazit skoro dvakrát tolik. Nemocnice je využije primárně pro své zaměstnance, částečně i pro některé pacienty.

Ještě v první polovině ledna by se k hradecké nemocnici měly přidat i další zdravotnická zařízení. Podle mluvčí zdravotnického holdingu Lucie Chytilové by se v krajských nemocnicích v Jičíně, Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dovře Králové nad Labem mělo začít s očkováním v pondělí 11. ledna. „Týdně by mohlo být v krajských nemocnicích celkem naočkováno téměř tisíc lidí,“ uvedla Chytilová.

Podle plánu ministerstva zdravotnictví by měl Královéhradecký kraj do konce ledna dostat asi 12 tisíc vakcín. „Nejprve budou očkování zdravotníci, kteří projeví zájem, následně senioři a pracovníci v sociálních zařízeních, a to nejenom těch, kde je kraj zřizovatelem. Jejich očkování zajistí výjezdní týmy, kteří jej provedou na místě v sociálních zařízeních,“ informoval hejtman Martin Červíček (ODS).