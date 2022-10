Nechal si odstranit ruskou vlajku

V Hradci Králové pak válel ruský hráč Nikita Ščerbak, který do města pod Bílou věží přišel v lednu. Fanoušky Mountfieldu si získal mimo jiné tím, že se stal nejproduktivnějším hráčem hradeckého týmu. Ocenili i gesto, při kterém si nechal odstranit ruskou vlajku ze své výstroje. Byl posledním ruským hráčem, který působil v české extralize.

I přes snahu vedení klubu se pro ruského útočníka nepodařilo sehnat všechna povolení, aby v Česku mohl zůstat. „Nebudu tady popisovat všechny svoje pocity, ale jsem ze současné situace velmi zklamán. Každopádně jsme s odchodem Nikity ztratili výborného hráče a především skvělého kluka do kabiny. Moc mu děkuji za vše, co pro náš klub udělal, a přeji jemu i jeho rodině pevné zdraví a hodně štěstí ve sportovním i osobním životě,“ uvedl generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

„Scherby“, jak mu v Hradci přezdívali, z Česka odcestoval do Kanady. „Hrát před hradeckými fanoušky byla absolutní výsada. Organizace, trenérský tým, kluci a neuvěřitelní fanoušci udělali můj čas tady výjimečným. Tahle celá situace je opravdu nešťastná, ale já se budu snažit, abych se v budoucnu vrátil,“ vzkázal Ščerbak.

Z Ruska do Pardubic

Migrace hráčů byla patrná i v opačném směru. Na odchodech hokejistů z ruské KHL vydělalo Dynamo. Tomáš Hyka, Lukáš Sedlák, Roman Will i Lukáš Radil, kteří ještě v minulých sezonách hráli v Rusku, zamířili do Pardubic.

Radil naposledy působil v Rize, která se však kvůli ruské agresi na Ukrajině odhlásila z KHL, a on se vrátil do Pardubic, kde hokejově vyrůstal. V předchozích letech hrál i za Spartak Moskva. Zkušenosti s ruskou náturou má tak bohaté. „Rozebírali jsme to s manželkou a říkali jsme, že bylo obrovské štěstí ze Spartaku odejít,“ řekl pro Deník Radil. „Změnilo se vedení a jeho noví členové už mě nechtěli. Teď ale za to mohu být jen rád, protože soudě podle příběhů kluků, co tam zůstali, nebyla situace vůbec příjemná,“ přiblížil svůj odchod Radil.

Otázka ruských hráčů se v posledních dnech řešila především ve spojení se dvěma zápasy NHL, které se odehrály v pražské O2 areně. Názor, že jen tak jednoduše nelze oddělit sport a politiku, hlasitě dokazoval i pardubický rodák Dominik Hašek. „NHL odhalila svoji tvář a tímto rozhodnutím podpoří ruskou válku a zabíjení nevinných lidí na Ukrajině. Vědí to partneři a sponzoři NHL a podporují tuto reklamu na russkou agresi a zabíjení nevinných?“ sdílel na svých sociálních sítích Hašek.

Vedení Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) také rozhodlo, že reprezentační týmy nebudou hrát proti výběrům Ruska a Běloruska. Sborná se nepředstaví ani na Českých hrách, které se budou konat na přelomu dubna a května.