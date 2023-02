„Když je hezky, tak se tam zdržují takoví nekalí živlové, s prominutím feťáci a podobně, dělají tam nepořádek. Chceme dohlédnout na děti, které skatepark využívají,“ vysvětlil vrchní strážník novobydžovské městské policie Radek Černík. Podle něj v listopadu někdo dokonce podpálil v zastřešeném parku U-rampu. Škoda se blížila 100 tisícům korun. „Tady nahoře to hořelo. Kdo to podpálil? To nevím, já tady nebyl,“ řekl zhruba desetiletý chlapec, který vpodvečer navzdory vlezlému chladu řádil na koloběžce s partou kamarádů na místních překážkách.

Bydžovský skatepark je na okraji města. Z jedné strany jsou řady přízemních garáží, z druhé sídliště. „Spávali tady bezdomovci, ale teď už je to docela lepší. Problémy byly hlavně před rokem. Chodí sem syn, tak jsem ráda, že měšťáci na to dohlédnou,“ popsala maminka Nikola.

Čtveřice kamer bude park hlídat ze dvou míst. „Budou snímat kompletní prostor skateparku. Je to preventivní opatření. Důvodem je zvýšený pohyb mladistvých a problémových osob,“ vysvětlil místostarosta Bydžova Matěj Novotný. Podle něj byl poslední kapkou k instalaci kamer právě listopadový oheň. Kamery město namontuje svépomocí a budou stát kolem 60 tisíc korun.

Dalším opatřením je vykácení tújí, které skatepark oddělovaly od sídliště a garáží. „Chceme, aby bylo do areálu dobře vidět z ulice a chodníku,“ řekl Novotný. Túje nahradí nižší zeleň, která by měla sídliště chránit před hlukem. „Otevřít si okno v létě, to je hrozný rachot z překážek. Ale na druhou stranu s tím nic člověk neudělá,“ zamyslela se Nikola, která je ale za skatepark u svého bydliště ráda.

Nový Bydžov teď hlídá 109 kamer, záběry z nich sleduje městská policie. „Je to silně nadprůměrný počet. Snímají lokality se zvýšeným pohybem lidí, úřady, parky nebo odlehlá místa,“ vyjmenoval Novotný. Radnice kamery pravidelně obměňuje a systém podle potřeby rozšiřuje. Naposledy v lednu přibyla jedna kamera na Masarykově náměstí.

První kamery se v Bydžově objevily před 10 lety poté, co městem pochodovaly kvůli problémům s Romy stovky extrémistů. Od té doby se ale situace zklidnila. „Žiju tady odmala, beru to tak, jak to je. Bojím se samozřejmě o děti, ale napadnout je může ten nebo ten,“ konstatovala maminka Nikola.

„Myslím si, že je to dobrý nápad, kamery ve městě pomáhají. Máme kontejner u domu, lidi tam vozili nepořádek, město sem dalo kameru a je to lepší,“ přidala se seniorka Jaroslava a dodala, že v Bydžově žije celý život a neměnila by. Večer ale ven vzhledem k věku příliš nechodí. „V Bydžově je hodně Romů, teď už i Ukrajinců a dalších cizinců, co tady různě pracují. Ale osobně jsem s nimi nepřišla do styku, ale večer bych se asi bála,“ přiznala.

V minulém roce řešila policie na celém Novobydžovsku téměř 240 trestných činů. „Ve 103 případech to byla majetková kriminalita, 33 případů byla násilná trestná činnost a 18 případů byla hospodářská,“ vybrala ze statistik mluvčí policie Iva Kormošová. Na sousedním Chlumecku řešili policisté za minulý rok trestných činů přes 160.

„Kamerový systém v Novém Bydžově nespočetněkrát pomohl v objasnění protiprávních jednání. Naposledy v případě série 14 krádeží, které se staly loni na podzim,“ připomněla Kormošová prosincové dopadení zloděje, který na Novobydžovsku vykrádal garáže a kůlny u rodinných domů. Kamery pomohly například i v létě 2020 při nepovedené loupeži v pekařství. Pachatele tehdy policisté chytili za necelou hodinu.

Systém si pochvaluje i bydžovská radnice. „Na jaře chceme udělat analýzu prospěšnosti systému a budeme případně vytipovávat i další lokality,“ dodal Novotný.