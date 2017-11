Vánoce v ulicích: Světýlka za statisíce

Královéhradecko - Města utrácí za vánoční výzdobu a oslavy Nového roku horentní částky.

Instalace vánoční výzdoby v centru Hradce Králové.Foto: Deník/ Ondřej Littera

Blikající světýlka, rozsvícené stromky, vánoční nálada. To všechno ale není zadarmo. Města ročně utratí až statisícové částky za to, aby se oděla do slavnostního hávu. Krajské město má účet nejvyšší. Za výzdobu ročně z kasy vydá 400 tisíc korun. „Vánoční výzdoba se oproti předchozím letům nijak zásadně nezmění. Kompletně se musí nazdobit 44 vzrostlých stromů, kde bude zavěšeno téměř 5,5 tisíce žárovek. Na sloupy veřejného osvětlení se umístí 157 dekoračních motivů v podobě sněhových vloček, svící, oblouků s vločkami a podobně,“ popisuje Tomáš Pospíšil z hradeckých technických služeb.

Nově budou na základě žádosti tamní komise místní samosprávy umístěny motivy vloček také v Ruseku. Vánoční výzdoba se poprvé rozzáří v podvečer adventu v sobotu 2. prosince a město bude zdobit až do Tří králů, tedy do 6. ledna. Celkové náklady na instalaci, drobné doplnění či opravy vánoční výzdoby v Hradci Králové včetně spotřeby elektrické energie jsou zhruba 400 tisíc ročně.

Méně peněz než krajské město utrácí za vánoční výzdobu města okresní. Například Rychnov nad Kněžnou se ročně vejde do rozpočtu 150 tisíc korun.

Je v něm zahrnuta cena za práci na montáži a demontáži osvětlení, ale také obnova a nákup nových ozdob. Letos se výzdoby dočká celá pěší zóna – Havlíčkova ulice – jejíž opravu nedávno město dokončilo. „Nazdobeno bude až ke Kněžně, aby to působilo celistvým dojmem. Na začátku pěší zóny od náměstí ozdobíme stromek,“ uvedl šéf rychnovských technických služeb Jiří Vymětal.

V Rychnově bude ozdobeno hned několik stromků, ty přijdou na řadu až nakonec – teď se pracovníci služeb soustředí na osvětlení v ulicích.

Menší města šetří

V Týništi nad Orlicí začali vánoční výzdobu instalovat teprve v pondělí. Stejně jako v minulých letech vánoční atmosféru v ulicích Týniště podpoří vánoční osvětlení a strom na Mírovém náměstí.

„Nové vybavení město kupovat nemuselo, bude nutné zaplatit tedy jen samotné práce, které vyjdou na 40 tisíc korun,“ uvádí Jitka Gažiová, vedoucí organizace Služby města Týniště nad Orlicí. Jedna novinka však město přece jen čeká. Vánoční stromek 3. prosince rozzáří nové osvětlení v podobě padajícího deště, město ho dostalo darem od místního podnikatele. Vánoční stromekna náměstí dopraví z pozemku sportovního klubu, kvůli přemístění bude nutné prona-jmout autojeřáb.

Ohňostroje táhnou

Města investují i do světelných show, které jsou však více než s poklidnými Vánoci spjaty s bujarými oslavami Nového roku.

Statisíce za ohňostroj vydává pravidelně Hradec Králové, ale do kasy pro ně občas sahají i menší města. Například v Kostelci nad Orlicí letos tato zábava vyjde na 130 tisíc korun. Peníze nepůjdou jen z rozpočtu města, počítá se i se sponzorskými dary, ty zatím pokrývají 20 tisíc korun.

Díky navýšené částce se mohou lidé těšit na daleko větší a bohatší ohňostroj než v minulých letech. Barevnou podívanou si lidé užijí 10 minut. „Hudba bude pro všechny překvapením,“ říká referentka Šárka Slezáková.

Darované stromky

Vánoční smrk pro hradecké Masarykovo náměstí se vydá na cestu 29. listopadu z Holohlav. Bude měřit více než 18 metrů. Smrky okrášlí i další dvě hradecká náměstí - Velké a 28. října. Pro výzdobu těchto prostranství budou letos využity smrky od dárců ze Slezského Předměstí a ze Stěžer. Technické služby je na dvě náměstí dopraví 28. listopadu. Stromy se rozsvítí 2. prosince, vánoční výzdoba ve městě vydrží až do 6. ledna.