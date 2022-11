Také letos si můžete zpříjemnit adventní čas hlasováním o nejkrásnější vánoční strom v regionu. A nebo nějaký dokonce sami nominovat, je to snadné.

Do ankety můžete nominovat každý vánoční strom na veřejně přístupném místě v obci či městě našeho kraje. Stačí poslat jeho povedenou fotku na redakční e-mail matysekj@vlp.cz a my jej zařadíme do galerie i hlasování. Nezapomeňte připsat jméno a příjmení autora fotky a také místo, kde je stromek k vidění. Stejný strom může v anketě figurovat pouze jednou.

Smínky vánočních stromů, tedy nominaci do ankety, můžete posílat do neděle 4. prosince 22 hodin. Hlasování začne v pondělí 5. prosince v 8 hodin ráno a potrvá až do půlnoci 23. prosince. Ten "NEJ" vánoční strom Královéhradecka vyhlásíme na našem webu přesně o Štědrém dni.

Nominované stromy budou postupně přibývat ve fotogalerii.

