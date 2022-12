Za jednu z nejnižších cen prodávají kapra na Hradecku rybáři v Chlumci nad Cidlinou. Přímo na sádkách stojí kilo 98 korun. „Spočítali jsme si náklady a zjistili jsme, že to je odpovídající cena. Zdražujeme o 6 až 8 procent, tedy nejméně, co můžeme. Chceme, aby si lidé udrželi tradici kapra na vánočním stole, proto držíme cenu takto nízko“ vysvětluje ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.

Přibývá lidí, kteří už nekupují celého kapra, ale třeba čistý filet. Rybu si mohou objednat i přes internet a dostat ji až domů. V takovém případě si ale připlatí.

Letos ze svých rybníků vylovili zhruba 560 tun ryb. „Je to o něco méně, než jsem byli zvyklí. Omezili jsme vývoz, 10 až 15 procent naší produkce končí obvykle v okolních zemích, ale i kdyby nám Poláci utrhali ruce, tak jsme si řekli, že kapra necháme pro naše zákazníky,“ říká Vacek.

Na smluvních stáncích chlumeckých rybářů jsou ale ceny vyšší. „Naši smluvní prodejci prodávají za cenu obvyklou v místě a čase. A ta je různá,“ dodává Vacek.

Hradecký Datlík vydal tři tuny kaprů. Ceny se budou lišit o desítky procent

Prodej na stánku je nákladnější

Jednotnou cenu si za tradiční vánoční rybu účtují Městské lesy Hradec Králové. Kilo na sádkách u rybníka Datlík i na stáncích v centru města stojí 130 korun, loni to bylo o 20 korun méně.

Ceny kapra na Hradecku



Rybářství Chlumec nad Cidlinou (sádka) 98 Kč/kg

MO ČRS Hradec Králové Malšovice (sádka) 100 Kč/kg

Kolowratské rybářství 114 Kč/kg

Městské lesy HK 130 Kč/kg

„Musíme do ceny započítat vstupy, třeba obilí zdražilo trojnásobně,“ vysvětluje ředitel městských lesů Milan Zerzán a dodává, že prodej na stánku je podstatně nákladnější než přímo u rybníků.

„Na stáncích musíte platit přípojku vody, elektřinu, nájem za místo a další náklady. Stánek se musí každý den ráno rozbalit a večer zase odvézt, všechny tyto náklady je nutné do ceny započítat,“ dodává Zerzán.

Hradecké lesy se ale mohou pochlubit jednou specialitou, tou je prodej celého kapra přes internet, kdy zákazník dostane rybu až domů. V tomto případě si ale výrazně připlatí.

Ryba za přijatelnou cenu

I v Hradci se ale dá za kapra výrazně ušetřit. Sto korun za kilo si počítá místní organizace Českého rybářského svazu na svých sádkách v Malšovicích. „Chceme vyjít vstříc našim stálým zákazníkům, aby měli vánoční rybu za přijatelnou cenu. Oproti loňsku jsme zdražili asi o pět až deset korun,“ počítá jednatel hradeckých rybářů Václav Mikeš.

Lízátka, symbol hradeckého stadionu, se odkládají kvůli mrazu

Napůl cesty si drží cenu Kolowratské rybářství z Opočna. „Letos máme kapra za 114 korun, kvůli růstu vstupů jsme zvedali cenu o nějakých 15 nebo16 korun,“ nahlíží do ceníků Václav Kalenda. Šéf rybářů z Opočna pak připomíná trend z posledních deseti let, přibývá těch, co už nekupují celého kapra, ale třeba čistý filet. „Každý rok za posledních deset let takových zákazníků přibývá o 10 až 20 procent. Dnes tak prodáváme polovinu naší produkce,“ popisuje Kalenda.

Takovým zákazníkem je třeba třicetiletý Martin z Hradce Králové. „Stavujeme se tady před svátky cestou na hory. Jednak je kolem kuchání a porcování kapra hrozně nepořádku, a když se spočítá, kolik toho zbyde, tak to zas taková úspora není,“ uvádí.

A podobnou zkušenost mají chlumečtí rybáři. „Mladší generace už si celého kapra příliš nekupuje. Naše zpracovna teď jede 12 hodin denně včetně víkendů,“ říká Vacek.

Část lidí se pak odklání od tradičního kapra, ale současně zůstává věrná křesťanské tradici. „Často si lidé koupí na našich sádkách na rybníku Datlík pstruha nebo amura. Dravci, jako je třeba štika z našich rybníků, už jsou vyprodaní,“ dodává za hradecké městské lesy Milan Zerzán.

