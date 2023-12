Ten svůj s občerstvením v pondělí dopoledne jako první zdobil Martin Vlček: „Loni to byla pro všechny neznámá, ale za mě je Velké náměstí skvělé prostředí, pohled na katedrálu, Bílou věž a nasvícené náměstí je opravdu pěkný,“ uvažoval prodejce, který na hradeckých trzích prodává občerstvení už dvacet let. Svařák chce prodávat za 50 až 60 korun. „Děláme ho z kvalitního moravského vína, lidé si ho chválí a o tom to je, aby se k nám lidé vraceli,“ dodává Martin Vlček.

„Určitě tady nebudou přemrštěné ceny, jak je to v některých městech. S poplatky se držíme při zemi i proto, abychom prodejcům kompenzovali nejistotu spojenou s novým umístěním trhů,“ vysvětluje ředitel městské společnosti Miroslav Franc. Trhy se přesunuly z Masarykova náměstí do historického centra poprvé loni.

Stánků nabídnou letos trhy zhruba 90. „Snažili jsme se vyvážit sortiment, aby si přišel takříkajíc každý na své. Budou tady umělecká řemesla, lidová tvorba, koupit půjde vánoční ozdoby a třeba i drobné dárky. Chybět samozřejmě nemůže ani občerstvení,“ slibuje Miroslav Franc.

Hlavní letošní novinkou bude umělé kluziště, sloužit má hlavně dětem. Jeho stavba začala už v pondělí a hotové by mělo být do středy. Stát bude mezi morovým sloupem a kašnou. „Venkovní kluziště bude mít 24 na 10 metrů. Kolem bude mantinel a chybět nebudou ani gumové koberce, aby si lidé neztupili brusle a samozřejmě lavičky, aby se mohli pohodlně přezout,“ popisuje premiéru umělého povrchu, na kterém se bude bruslit na klasických bruslích, Patrik Palátka z Technických služeb města.

Plocha bude mít umělé osvětlení a otevřená bude od 10 do 20 hodin. Problém by ale mohl být s kapacitou. „Vstup bude zdarma a bude podmíněný dodržováním provozního řádu. V jednu chvíli může být na umělém ledě 35 osob. Kluziště bude bez dozoru,“ dodává mluvčí technických služeb, které dostaly novinku na starosti. „Mám trochu obavy, že zájem bude enormní. Kluziště má omezenou kapacitu a obávám se, že zájem bude daleko větší,“ varuje Miroslav Franc. Kluziště se má po skončení trhů přesunout k multifunkční aréně, nebo na Masarykovo náměstí, kde bude až do března.

Celé vánoční trhy mají stát 3,3 milionu korun. Organizátoři předpokládají, že 750 tisíc vyberou od stánkařů, zbytek doplácí město. Klíčový pak bude kulturní program za bezmála 900 tisíc korun. „Pokud je program atraktivní, tak to přiláká lidi a samozřejmě se zvyšují i tržby prodejcům a všichni jsou spokojení,“ myslí si Miroslav Franc. To nejatraktivnější bude od patku do neděle. Na trzích tak zazpívá třeba Ilona Czáková, Michal Horák, David Deyl, nebo Kamila Nývltová.

Na Velké náměstí bude jezdit zdarma speciální autobusová linka nebo speciální vláček. Letošní vánoční trhy končí 22. prosince.

