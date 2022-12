Zakoupit si zde bude možné vánoční dekorace, svíčky, ozdoby a chybět nebude ani pestrá škála občerstvení. Trhy budou otevřeny od pondělí do čtvrtka od 10 do 18 hodin, v pátek a sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin.

V pátek 23. prosince bude otevřeno do 16 hodin.

Vánoční stánky budou rozmístěné v prostoru mezi morovým sloupem a katedrálou sv. Ducha.