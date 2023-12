/ANKETA/ Zklamání, ostuda. I tak silná slova Hradečáci volí při hodnocení vánočních trhů na Velkém náměstí. Po tom, co se loni trhy přesunuly na Velké náměstí, se lidé těšili, že si konečně užijí pravou sváteční atmosféru v historickém centru Hradce Králové. Mnozí z nich jsou ale z pojetí trhů spíše rozladění. Co by se na trzích mělo podle vás vylepšit? Hlasujte v anketě na konci článku.

Vánoční trhy na hradeckém Velkém náměstí ve dne. | Video: Deník/Michaela Horynová

Vánoční trhy na hradeckém Velkém náměstí mají bezesporu své světlé stránky, pojďme se ale nyní zaměřit na to, co by se na nich dalo ještě vylepšit.

Na sociálních sítích od Hradečáků hojně zaznívá, že trhy připomínají spíš „vietnamskou tržnici“ bez konceptu a vánoční atmosféry. Lidé kritizují i sortiment stánků či nevzhlednou barikádu kontejnerů. Někteří se na vánoční trhy podle svých slov vydají raději do sousedních Pardubic.