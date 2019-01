Hradec Králové – Přerušený svoz vyhozených smrčků a boroviček bude obnoven nejpozději příští týden

Ilustrační foto.

Vyhozené vánoční stromečky hromadící se v krajském městě u kontejnerů na odpad dostaly červenou kartu. Jejich svoz do kompostárny byl kvůli sněhové kalamitě zastaven.



„Svoz stromečků jsme museli přerušit, stejně jako další méně důležité činnosti. Všichni lidé jsou v současnosti nasazeni na likvidaci následků sněhové kalamity,“ vysvětlil Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradec Králové.



„Předpokládám, že svoz obnovíme v nejbližších dnech, nejpozději příští týden. Samozřejmě pokud nedojde k další kalamitě. Podle předpovědi počasí to na ni však zatím nevypadá,“ dodal.



Každoročně odvezou technické služby z hradeckých ulic desítky tun smrčků, jedlí i borovic a jejich počet rok od roku stoupá. Například předloni to bylo 68,2 tuny, vloni už více než 83 tun.



Ideálním místem k odkládání stromečků jsou podle technických služeb prostory vedle kontejnerů na odpad. Měly by být bez sítěk, třásní a ozdob. Svoz zajišťují technické služby podle potřeby, obvykle končí až v únoru.



Stromečky míří do kompostárny v areálu hradeckého letiště, kde se rozdrtí a nechá zetlít. Výsledný substrát se následně používá například při sadových úpravách.