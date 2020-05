„Vyloženě vysoká úmrtnost včelstev nebyla, pohybovala se do deseti procent, což je přirozené,“ tvrdí Petr Burian z hradecké organizace.

„Tady je to v pořádku, o velkých úhynech netuším, oproti roku 2018 - 2019 je stav mnohem lepší,“ pochvaluje si Josef Salaj z Chlumce nad Cidlinou, jednatel hradecké okresní organizace.

Na Novopacku stále trvá ochranné pásmo kvůli výskytu včelího moru, který byl potvrzen v únoru v Nové Pace a Borovnici u Pecky. Odebrány už byly vzorky ke kontrole. K úhynu včel jednatel novopackého spolku Josef Horák uvádí, že v regionu uhynulo asi 60 včelstev, což odpovídá normálu. Důvod? Příčinou je varroáza, která včely oslabí, virózy potom včelstvo zdecimují. Josef Horák nechce polemizovat o ceně medu, on zdražovat nebude.

Jednatel Okresní organizace Českého svazu včelařů Jičín Vlastimil Dlab upřesňuje, že v rámci jičínského okresu jsou místa, kde byly úbytky i přes dvacet procent. Jde o Kopidlensko, Vysoké Veselí, Libáňsko a částečně Sobotecko.

Počasí a včely

Duben byl pro včely příznivý. „Horší je, že všechno najednou odkvetlo. Nyní se ochladilo, včely nemají co nosit a to, co si do úlu přinesly, začnou spotřebovávat. Nastalo největší plodování včelstev, to znamená, že pokud se během dvou týdnů neoteplí, budeme bez medu. Jarní med na tom bude hůře a budeme vyhlížet, zda bude nějaký v létě,“ prognózuje Vlastimil Dlab.

Josef Salay z chlumecké organizace naopak tvrdí, že medu bude hodně. Včely nanosily denně i několik kilogramů nektaru. Příští týden se chystá květový med stáčet. „Může se stát, že už žádný jiný nebude. Ale díky tomu, že zapršelo a bylo teplé počasí, včely nektar nanosily, za dva dny třeba dvanáct, patnáct kilo,“ popisuje situaci na svém stanovišti.

„Ano, nanosily,“ kontruje Vlastimil Dlab, „ale nevíme, co udělá počasí. Přínosy do včelstev byly i u nás devět kilo nektaru za den, včera už šla váha dolů. Včely nyní hodně plodují, víceméně mohou snůšku spotřebovat,“ upozorňuje na možné problémy.

Včelař, který provozuje včelí farmu, vysvětluje, že pokud by nyní začal stáčet med, musel by včely dokrmovat. Což v sezóně není vhodné. K ceně medu uvádí, že by mohla stoupnout, maximálně ale o deset korun na kilogramu.

Včely vedle výkyvů počasí mohou ohrozit i chemické postřiky. Pětapadesát včelstev uhynulo na Náchodsku po víkendovém postřiku polí s řepkou olejkou. Veterináři nyní zkoumají vzorky, aby určili příčinu úhynu. Farmář, který pole ošetřoval, tvrdí, že použil chemikálie s certifikátem, které včelám neškodí. Včelaři ale argumentují, že postřik byl prováděn v době, kdy byly včely vylétlé na poli a postřik je zasáhl.

„Ošetření by se mělo provádět brzo ráno nebo pozdě odpoledne. Pokud postřik včelu zasáhl, nepustí jí ostatní zpět do úlu a ona uhyne,“ říká k případu Vlastimil Dlab.

Varroáza



Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

(zdroj SVS)