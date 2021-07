Na jaře sice lidem do schránek přišly poštovní poukázky na místní poplatky se splatností do 25. dubna, vedení města se však rozhodlo vzhledem ke koronavirové situaci termín zaplacení posunout.

Magistrát města zejména z hygienických důvodů upřednostňuje bezkontaktní platby. „Stejně jako před rokem mohou občané Hradce využít několik způsobů plateb. Preferovat by však měli bezhotovostní převod, který je v době pandemie nejbezpečnější,“ vysvětlila náměstkyně pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO). Složenku lze tak uhradit bankovním převodem na účet města nebo přes QR kód chytrým telefonem a některými bankovními platbomaty. Stále ale platí i možnost zaplacení na poště nebo osobně v pokladně magistrátu. V takovém případě si s sebou však nezapomeňte vzít zmíněnou poštovní poukázku.

Roční poplatek za odpady činí 600 korun. Poloviční částku zaplatí děti od šesti do čtrnácti let a lidé starší 70 let. Za děti do šesti let se poplatky za odpady neplatí.

Roční poplatek za psa je v bytě 1200 korun, v rodinném domě pak 300 korun. Za více psů je poplatek v bytě 1800 korun a v rodinném domě 450 korun. Pokud je majitel psa starší 65 let, sazba poplatku je 200 Kč. Oproštění od poplatku je nově rozšířeno na osoby ZTP.

Martin Patkoš