„Pro péči o covidové pacienty jsme v posledních měsících vyhradili ve FNHK několik oddělení na různých klinikách. Uvolněná oddělení po důkladné dezinfekci, vymalování a úklidu nemocnice vrací do běžného provozu, samozřejmě si ponecháváme také rezervu pro případný další nárůst počtu pacientů s covid-19,“ uvedl ředitel hradecké nemocnice Vladimír Palička.

Nemocnice s obnovováním provozu začala zhruba před měsícem. 9. dubna otevřela první z oddělení na Ortopedické klinice. Postupně obnovuje provoz i dalších oddělení. Například ve čtvrtek 6. května byl ukončen covidový provoz na Geriatrické JIP III. interní kliniky FNHK a také na Oddělení H III. interní kliniky FNHK, obě oddělení by se do normálního provozu měla vrátit zhruba v polovině května. „Intenzivně pracujeme na tom, abychom veškerou neakutní péči obnovili co nejrychleji, odložených výkonů jsou za poslední měsíce řádově tisíce a pacienti potřebují naši pomoc,“ řekl Palička.

Personál Fakultní nemocnice Hradec Králové i nadále zajišťuje testování PCR a antigenními testy v Odběrovém centru v zadní části areálu, kam míří každý den stovky zájemců. V areálu nemocnice funguje také Očkovací centrum, které od 2. ledna 2021 zajišťuje aplikaci vakcíny proti covid-19 a podalo už zhruba 65 tisíc dávek vakcíny. V souvislosti s navýšením dodávek vakcín zvyšuje i svou kapacitu, která se nyní pohybuje kolem 30 tisíc dávek měsíčně. „V případě dostatečných dodávek vakcíny se budeme snažit naši kapacitu ještě navyšovat, aby se k vakcínám mohlo dostat co nejvíce zájemců z našeho regionu,“ dodal ředitel nemocnice.