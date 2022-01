FOTO: Ve Stěžerách vyroste hospic za 100 milionů

V plném proudu už jsou přípravy na stavbu nového kamenného hospicu ve Stěžerách u Hradce Králové. Zařízení by mohlo pomáhat nemocným na sklonku života už v roce 2024. Projekt by mohl ještě letos získat stavební povolení a příštím roce by pak mohla začít samotná stavba.

Lůžkový hospic usnadní umírání lidem na východě Čech. | Foto: Oblastní charita Hradec Králové

Elegantní stavba, která má vyrůst za bývalou střední školou ve Stěžerách, už má platné územní rozhodnutí. „Nyní se dokončuje dokumentace pro stavebních povolení a na jaře bychom o ně chtěli požádat. Když vše půjde dobře, tak bychom mohli ještě letos vysoutěžit stavební firmu a na jaře 2023 začít stavět,“ věří Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové. Právě ta je investorem celé akce a zařízení také bude provozovat. Hospic s kapacitou 20 lůžek doplní systém paliativní péče na východě Čech. V Královéhradeckém kraji už dnes funguje obdobné zařízení v Červeném Kostelci na Náchodsku. To nabízí celkem 30 lůžek. „Právě tady v hustě obydlené oblasti Hradce Králové a Pardubic zařízení tohoto typu chybí,“ vysvětluje ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová. „Náš trend je jít co nejvíc do domácností, ale někdy není domácí péče možná a právě pro takové případy jsou tady lůžkové hospice. Tady je dobré, že s umírajícím mohou příbuzní spát v jedné místnosti a být mu nablízku,“ zamýšlí se Maclová. Malšovická aréna: Povstane z ruin fotbalový stadion? Stěžerský hospic má sloužit dvou desítkám klientů. „Počítáme se čtyřmi dvoulůžkovými a dvanácti jednolůžkovými pokoji. Většina bude mít malou přistýlku pro doprovázejícího,“ popisuje hospic, pro jehož podobu hledala charita inspiraci také v Německu, Vojtěch Šůstek: „Kromě lůžkové části má být v budově také zázemí pro domácí hospicovou péči, dále tam bude ambulance paliativní medicíny, poradna hospicové péče a například sklad kompenzačních pomůcek. Počítáme také, že to bude zařízení, kde budeme dělat osvětu, takže tam bude nějaký sál a také počítáme s kaplí,“ říká ředitel hradecké charity. Hrubý propočet odhaduje cenu stavby na sto milionů korun. Přesnější částka pak vznikne z projektu pro stavební povolení, ale poslední slovo budou mít nabídky stavebních firem v tendru. Charita chce projekt zaplatit z více zdrojů. Klíčové by má být získání dotace. „Ta by měla pokrýt většinu nákladů. Věříme, že pomůže kraj, město Hradec Králové, příslib máme z biskupství a zbytek chceme vybrat od sponzorů a dárců,“ říká Vojtěch Šůstek. Polovina nových pacientů má omikron Ostatně Královéhradecký kraj už poskytl pozemek pro stavbu hospice a charitě radí, jak získat dotaci na stavbu. „V souvislosti se stárnutím regionu podporujeme tuto myšlenku a věříme, že si nový kamenný hospic na Hradecku svou klientelu najde,“ dodává mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Půl milionu korun přidalo na přípravu stavby hospice město Hradec Králové. Na projekt jdou také například peníze z Tříkrálové sbírky. Samotný provoz budoucího hospice budou z poloviny platit zdravotní pojišťovny, dále dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a z krajů, a také granty vypsané městy městy. „Pacient se podílí na nákladech souvisejících s poskytováním nezdravotních služeb a to ve výši přibližně 250 korun za každý den pobytu,“ předpokládá Vojtěch Šůstek.

