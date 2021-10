Jednoznačnému vítězství ANO v posledních sněmovních volbách jasně odpovídá i interaktivní mapa hradeckého okresu, která se prakticky celá zbarvila do světle modré barvy znázorňující hnutí Andreje Babiše. V hradeckém okrese hnutí ANO zcela dominovalo. Ze 104 obcí, ve kterých voliči vybírali nové poslance, nevyhrálo pouze v jediné. Na východě okresu v obci Libníkovice zvítězili se ziskem skoro 27 procent hlasů občanští demokraté. Překvapivé volební výsledky jsou v obci se 168 obyvateli už tradicí. V roce 2013 sněmovní volby v Libníkovicích vyhrál Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, v roce 2010 pak TOP 09.

Do převážně světle modré se po volbách před čtyřmi lety zbarvila i mapa Náchodska. ANO tu kralovalo v naprosté většině obcí, například v Heřmánkovicích dosáhlo podpory přes 49 procent! Mezi výjimky patřily Velké Petrovice, které ovládli Piráti z necelými 20 procenty hlasů, a Jestřebí, kde 24,45 procenta hlasů voličů katapultovalo na první místo KDÚ-ČSL. V Sendraži pak ANO uhrálo plichtu s uskupením STAN.

Ve 165 okrscích na Trutnovsku přišlo k volbám v roce 2017 téměř 60 tisíc lidí. Mezi hlasy bylo 446 neplatných. Zvítězilo ANO s 31,48 procenty před ODS (13,73) a Piráty (11,08), další v pořadí byly SPD (11,07), KSČM (7,14), ČSSD (5,69), Starostové a nezávislí (5,34). Celková volební účast v okrese byla 61,49 procent. V Malé Úpě přišlo 91,71 procent obyvatelstva. Na druhém místě, co se volební účasti týče, skončila obec Zábřeží-Řečice (80,17 procent), třetí Strážné (79,44 procent). Naopak nejmenší volební docházku zaznamenalo Choustníkovo Hradiště, kde volilo pouhých 50 procent lidí. Pouze v šesti obcích Trutnovska ve volbách do Poslanecké sněmovny nezvítězilo hnutí ANO 2011. Ve Stanovicích, Strážném a Peci pod Sněžkou se radovala ODS, v Dolním Dvoře Starostové a nezávislí, v Malé Úpě Piráti a v Klášterské Lhotě SPD.

Ve 144 okrscích rychnovského okresu před čtyřmi lety volilo kandidáty do poslanecké sněmovny 63 procent voličů ze seznamu, platné hlasy jich odevzdalo 39 550. S jasnou převahou přes 32 procent tu zvítězilo ANO 2011. Další v pořadí SPD a ODS nasbíraly necelých 11 procent, Piráti přes 9,5 procenta. Piráti vyhráli v jediné obci - v Orlickém Záhoří, ODS v Deštném v Orlických horách a Říčkách. Výsledkem snů pro Ano skončily volby v Mokré, kde pro ně hlasovalo 45,45 procenta voličů.

V roce 2017 tady hlasovalo přes 71 procent lidí zapsaných na voličském seznamu. "Účast tu je tradičně vyšší než ve městech, při komunálních volbách tu bývá až 80 procent. Jak to bude u těch nadcházejících volbách, si ale netroufám odhadnout," dodává Josef Černý.

"Názvem obce to není," ujišťuje starosta Josef Černý. "Je to dáno tím, že v našem katastru se nachází provinciální dům řádu Schönstattských sester Mariiných, což je domov důchodců pro řádové sestry a věřící lidé samozřejmě volí KDÚ-ČSL," vysvětluje.

Je to náhoda, že právě v Bohdašíně, v jejímž názvu se objevuje bůh (ze staročeského bóh), obsazují pravidelně první příčky křesťanští demokraté?

Ve volbách do poslanecké sněmovny vítězí v Bohdašíně na Rychnovsku už od roku 1996 KDÚ-ČSL, s výjimkou roku 1998, kdy ji na druhou příčku odsunuli sociální demokraté, dostali tehdy o pět hlasů více. Bohdašín byl i při posledních volbách před čtyřmi lety jedním z ostrůvků rychnovského okresu, kde nevyhrálo ANO 2011, ale KDÚ-ČSL. K těm dalším lidoveckým baštám v roce 2017 patřil ještě sousední Janov, dále Vrbice a Bartošovice v Orlických horách. Jak se volilo v jednotlivých obcích, najdete na naší interaktivní mapě, podívejte se.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.