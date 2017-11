Ve zkratce: Hradec byl opět plný lampionů

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - V neděli se v centru města uskutečnila již tradiční akce Město plné lampionů, kterou připravilo Centrum Sion. Na cestu se tentokrát účastníci vydali spolu s Mojžíšem a jeho doprovodem. (pv)

Týden vzdělávání je tady!

Hradec Králové - Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání v dospělosti. V rámci ní se v desítkách měst České republiky konají stovky akcí, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit. Akce se konají i v hradeckém okrese od pondělí až do pátku 10. listopadu. Jejich kompletní seznam najdete na: www.tydnyvzdelavani.cz/akce/kralovehradecky-kraj.

Chmelovice voněly o Dušičkách rybami

Chmelovice - V sobotu v devět hodin ráno začal výlov Chmelovického rybníku na Hradecku. Vytáhli z něj kapry, tolstolobiky i štiky. Tolstolobiků bylo sedm a vážili asi osm kilogramů, kaprů vylovili rybáři devadesát a byli zhruba tříkiloví, k tomu asi 300 menších ryb a čtyři štiky. Výlov se zde koná vždy o první dušičkové sobotě už od roku 1975.

„K jídlu jsme měli rybí speciality jako třeba kapra po Novohradsku, řízek z ryby a rybí salát. Také chmelový mok tekl proudem. Na speciální rybí salát se sem sjížděli lidé z širokého okolí,“ sdělil porybný Jaroslav Jarkovský s tím, že původně salátu vyrobili 15 kilogramů, ale nakonec museli ještě 45 kilo přidělat.

Protidrogový vlak již od úterý

Hradec Králové - Jak zabránit, aby děti braly drogy? Důležitá je hlavně prevence. S problematikou užívání drog veřejnost i školy seznámí protidrogový vlak, který dorazí v úterý do Hradce Králové. Je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Jedná se o speciálně vybavenou vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 12 – 17 let. Dopoledne je vyčleněné pro školy, odpoledne - od 15.30 hodin je otevřeno pro veřejnost. Vstupné do vlaku je zdarma.

Paměť národa také v Hradci

Hradec Králové - Obecně prospěšná společnost Post Bellum zakládá pobočku Paměti národa pro Královéhradecký kraj. Její činnost slavnostně zahájí při vernisáži výstavy Pocta Václavu Havlovi, která se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 17.30 hodin na Ulrichově náměstí. Následně se hosté přesunou do foyer Filharmonie Hradec Králové, kde v 18. hodin dojde ke slavnostnímu zahájení činnost pobočky Paměti národa. Svoji účast na akci přislíbil jak primátor Hradce Králové Zdeněk Fink, tak i hejtman Jiří Štěpán. Expozice Pocta Václavu Havlovi vznikla k výročí nedožitých 80. narozenin prvního československého polistopadového prezidenta.