Ve zkratce: Hradec má nové moderní hřiště na netradiční sporty

Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Nové hřiště na netradiční sporty se v úterý otevírá v centru Hradce Králové. Jedná se o první parkourové a druhé workoutové hřiště v krajském městě. Nachází se ve středu města na nábřeží Labe mezi mostem s vodní elektrárnou Hučák a Sanatoriem Sanus.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Hutr

V knihovně zazní politická témata

Hradec Králové - Jak prohrát, nebo vyhrát volby? Co v kampani funguje a co už na voliče neplatí? Jak se poučit z výsledků letošních voleb? Tyto i jiné otázky zazní v úterý od 18.30 hodin na veřejné debatě ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Návštěvníci budou mít příležitost setkat se s odborníky na politiku a média a diskutovat s nimi o kontroverzních otázkách dnešní doby. Hosty večera budou novináři Jindřich Šídlo a Jaroslav Plesl, ekonom Tomáš Sedláček, politoložka Vladimíra Dvořáková a expertka na politický marketing Alžběta Králová. Interaktivní diskuzi bude moderovat Michael Rozsypal z Českého rozhlasu Plus.

Začala výstava o vztahu prezidentů

Hradec Králové - Výstava o přátelském vztahu českého a portugalského prezidenta je od pondělního dne k vidění v Občanském poradenském středisku - ClubCafé Pessoa. Výstava nese název 50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese. Výstavní panely s řadou unikátních fotografií připomínají také události listopadových dní roku 1989, kdy do Prahy přijeli mladí portugalští aktivisté, aby padesáti tisíci růžemi ocenili odvahu českých studentů. Prohlídku si mohou návštěvníci zpříjemnit kávou, čajem či vínem, k ochutnání budou připraveny i portugalské speciality. Lidé mají možnost výstavu navštívit až do 16. listopadu, vždy mezi 14. a 18. hodinou.