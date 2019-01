Hradec Králové /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - S pomocí lidí z krajské metropole budou i o letošních Vánocích zářit oči dětem, které neměly v životě tolik štěstí.

Stromeček splněných přání udělá radost Domovu pro matky s dětmi v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Už ve středu se jim totiž v obchodním centru Atrium rozsvítí Stromeček splněných přání, tradiční charitativní akce pro klienty Domova pro matky s dětmi na Pouchově tak oslaví už svůj 7. ročník. Podstatou tradice je předání vánočních dárků dětem bez domova, jejichž rodiče si je nemohou dovolit. Dárky můžete nosit pod stromeček až do soboty, vždy od 15 do 19 hodin. Cílem projektu je zajistit dětem konkrétní vánoční dárek, který si přejí. Životní příběhy dětí a jejich přání budou tradičně umístěna na kartách v Atriu a na webu - www.stromecekprani.cz. Loni se předalo na 200 dárků.

Inspirace u Atria? Vánoční trhy

Hradec Králové - Zveme vás na vánoční trhy na pěší zóně u královéhradeckého Atria, a to každý den od 1. do 23. prosince 2015. Co na vás v centru krajského města čeká? Zábavná atrakce pro děti, široký výběr stánků s rozličným zbožím či živý betlém (ovečky).

„Tisíc andělů, tisíc serafů nad děťátkem bdí"

Sendražice - Vážení spoluobčané, srdečně vás zveme na tradiční štědrovečerní mši do kostela sv. Stanislava v Sendražicích. Mše svatá se uskuteční 24. prosince 2015 od 21.30 hodin. Provázena bude slavnostním vytrubováním a zvoněním. Po mši svaté bude umožněna prohlídka vyřezávaného betlému a výstavy porcelánových sošek svatých. Ve dnech 25. až 27. prosince 2015 v době od 14 do 16 hodin bude kostel opět zpřístupněn k prohlídce betlému i sošek svatých z porcelánu. Přejeme všem krásné a požehnané Vánoce.

Dobrá zpráva…pro všechny

Hradec Králové - Ve středu od 18 hodin proběhne ve velkém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové Vánoční koncert všech oddělení Královehradeckého dětského sboru Jitro. Jednotlivá oddělení pilně trénovala. Výjimkou nebyli ani Broučci, nejmladší oddělení pěveckého sboru s dětmi předškolního věku, kteří chtějí zazářit stejně jako v předchozích letech. Případné zbylé lístky budou dostupné přímo na místě těsně před koncertem.