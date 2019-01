Hradec Králové - Nová koalice na hradeckém magistrátu si chce posvítit na týdeník Hradečák. Nelíbí se jim inzerce městských firem v týdeníku ani jeho spolupráce s městskými infocentry.

Obě hradecká infocentra přijímají inzerci do týdeníku Hradečák. | Foto: Deník/ Tomáš Kulhánek

Inzerce městských společností v novoročních novinách První den spolu, jejichž hlavním obsahem byl útočný komentář exprimátora Zdeňka Finka, vzbudila na přelomu roku pozdvižení na hradeckém magistrátu. Vedení města podle primátora s inzerujícími společnostmi jednalo. „Vyšlo najevo, že firmy nevěděly, k čemu bude ten inzerát využit,“ uvedl Alexandr Hrabálek po jednání Rady města Hradec Králové.

Novoroční noviny vytiskla společnost Garamon, která má ve svém portfoliu i další médium, které leží vedení města v žaludku - vydává týdeník Hradečák. Ten už roky dostávají obyvatelé krajské metropole do schránek stejně jako oficiální městský zpravodaj Radnici. Rozdíl mezi oběma týdeníky mnoho lidí nechápe. Mají podobnou grafiku a podobné zpravodajství, jde ale v zásadě o přímou konkurenci.

Podle Hrabálka bylo právě novoroční vydání novin pro vedení města impulsem, aby se situací neprodleně začalo zabývat. „Zakážeme našim firmám v Hradečáku inzerovat,“ řekl Deníku primátor, kterého v tomto kroku podpořili i náměstci Martin Hanousek a Věra Pourová nebo radní Adam Záruba.

Ačkoliv je Hradečák přímým konkurentem Radnice, úzce s ním spolupracují městská infocentra, která provozuje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (HKVS). Ta má s Garamonem smlouvu, podle které přijímají infocentra inzerci do Hradečáku. „Je to absurdní věc, rozhodně to není vhodné. Měli by samozřejmě podporovat Radnici, nikoliv Hradečák,“ řekl k situaci náměstek primátora Hanousek. Jeho kolegyně Monika Štayrová uvedla, že bude chtít vidět smlouvu mezi Garamonem a HKVS.

Primátor Hrabálek i náměstkyně Pourová se shodují na tom, že příjem inzerce do konkurenčního týdeníku by měla HKVS zrušit. To se ale nelíbí jejímu řediteli Miroslavu Francovi. “S Garamonem máme výhodnou smlouvu, je to pro nás standardní obchodní partner. Jestli mi někdo bude nařizovat, s kým můžu uzavřít smlouvu, tak ve své funkci skončím,“ odmítl kritiku Franc. Náměstkyně pro oblast správy majetku města a městských organizací Věra Pourová kontrovala jednoznačně. „Jestli si ředitel HKVS myslí, že má neomezené pravomoci, tak to pro něho bude nejlepší volba,“ odpověděla Pourová s tím, že by si měl Miroslav Franc uvědomit, že HKVS má majitele, kterého by měla respektovat.