Osm mrtvých a třicet zraněných má za sebou nedělní požár v ústavu pro postižené ve Vejprtech na Chomutovsku. Oheň vznikl pravděpodobně v jednom z pokojů. Oběti se zřejmě udusily kouřem.

Tragédie okamžitě vyvolala nejen vlnu solidarity, ale také řadu otázek. Především, jak oheň vznikl, dalo se mu zabránit?

O dostatečném zabezpečení podobných zařízení jsme mluvili i s ředitelem Domova seniorů v Nové Pace Vladimírem Šimkem, který celý případ sleduje. Bohužel, právě s ohněm má negativní zkušenosti.

Tragédie v Nové Pace

V novopackém domově seniorů totiž došlo v roce 2014 k tragické události, kdy na následky požáru zemřel jeden klient. Na požár neupozornil ani nainstalovaný kouřový hlásič. Přitom v zařízení jsou čidla umístěna na chodbách a v halách. Spouští se podle intenzity zakouření.

„Domov máme zabezpečený podle platných norem. V předešlých letech se u nás uskutečnila požární cvičení všech složek integrovaného záchranného systému, které si vyzkoušely evakuaci osob, naposledy na podzim 2018. U nás je to opravdu náročné, protože většina z 65 klientů je ležících,“ upozorňuje šéf objektu.

Domov má vlastní nouzové požární schodiště, protipožární dveře na chodbách a dva evakuační výtahy. Na každém lůžku jsou pak umístěny evakuační podložky, na kterých je možné klienty transportovat. Protipožární dveře na chodbách jsou u každého křídla. Dvacet minut přes ně neprojde oheň ani kouř. V objektu je dále funkční kamerový systém, takže pracovnice celý prostor monitorují.

Nařízení hasičů ústav splňuje

Ústav podle Vladimíra Šimka splňuje všechna nařízení, které hasiči požadují. „Záleží na tom, kde by začalo hořet, v které části a kdy. Zda by hasiči přijeli včas. A je to také o šíření kouře. Takovéto prostory jsou vždycky problémové,“ polemizuje nad možným vznikem ohně Vladimír Šimek. S touhle myšlenkou si však nechce vůbec pohrávat.

Milan Pospíšil je v Nové Pace velitelem profesionálních hasičů. K umístění čidel říká, že všechno má svá pro a proti. „Předpokládám, že ve Vejprtech nebylo z pohledu hasičů nic zanedbáno. Pro nás to jsou nejnáročnější zásahy, protože na místě je velký počet klientů, oproti nim malý počet personálu. Navíc tma, zakouřeno,“ upozorňuje odborník s tím, že i v Nové Pace by šlo v případě požáru o velmi složitý zásah.

„ Je výhodou, že budova je nová a má oddělené požární úseky. Při včasném dojezdu věříme, že klient by se z pokoje odvezl a požár bychom udrželi v jednom úseku. Nemuseli bychom evakuovat celou budovu.“

Také vozíčkáře Ladislava Kratinu zasáhla zpráva o neštěstí ve Vejprtech.

„Netuším, jak se tam mohla taková katastrofa odehrát? Je zvláštní, jak tam požár propukl, asi šlo o shodu nešťastných okolností,“ přemítá nad tragedií spoluzakladatel Domečku plném koleček, který slouží ve Staré Pace hendikepovaným.

„Musím se přiznat, že mě hned napadlo, jak to máme všechno zajištěno. Máme veškeré revize, požární hlídku, kompetentní lidi, kteří vědí, jak mají reagovat. U nás ale bydlí převážně vozíčkáři v samostatných bytech, navíc si navzájem pomáhají. Nemusí mít nad sebou kontrolu,“ vysvětluje Kratina. V domečku je nyní pět nájemců.

Mimořádné revize

V souvislosti s požárem v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech nařídil náměstek pro sociální oblast Libereckého kraje Pavel Svoboda prověřit funkčnost protipožárních systémů v zařízeních tohoto typu. Výsledky mimořádných revizí budou známy zhruba do týdne. Resort sociálních věcí spravuje celkem 8 domovů pro mentálně postižené s celkovou kapacitou 289 lůžek.

Také Královéhradecký kraj chystá preventivní kroky. Deník o tom informoval hejtman Jiří Štěpán.

Podle jeho vyjádření krajská zařízení prošla preventivní kontrolou hasičů před dvěma roky. Hasiči společně s krajem v tuto chvíli jednají o tom, jak provést kontrolu v soukromých a obecních zařízeních. Tragédie ve Vejprtech je podle hejtmana varující pro ostatní.