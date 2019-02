„Dávaly se třeba nové kytky do truhlíků, to se dělalo kvůli komisi, ale velký úklid provádíme každé jaro. Snažíme se udržovat obec v pořádku po celý rok a za to patří poděkování všem. Děláme to pro lidi, aby tady bylo hezky, ne kvůli soutěži. Že přijede komise zrovna na jaře…,“ krčí rameny sovětický starosta.

Do prací v obci se zapojili také brigádníci. Ještě ve čtvrtek například uklízeli opravenou hasičskou zbrojnici a její okolí, myli okna. „Na hasičárnu jsme dostali dotaci přes místní akční skupinu Hradecký venkov a dodělává se skutečně ještě dnes. Udělala se rovněž nová výsadba zeleně, nátěr autobusové zastávky. Ale takové věci se u nás dělají v průběhu celého roku,“ řekl Aleš Krátký. Přiznal však, že kvůli příjezdu hodnotitelské komise byl úklid důkladnější.

Na pomoc s obvyklým jarním úklidem přijela také mechanizace z hradeckých technických služeb, která obec strojově zametla. „To ale také děláme každý rok,“ dušoval se starosta. „Měly přijet Technické služby Hořice už někdy začátkem dubna, ale jelikož měly porouchané auto, tak to vyšlo takhle. Jinak bychom měli zameteno už delší dobu a před příjezdem komise se jen doklízelo,“ je přesvědčen.

„Čím se chceme pochlubit? To by bylo na dvě hodiny, ale stoprocentně hasičárnou, předěláním kulturně–společenského a sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm i kulturním a sportovním životem v obou našich obcích,“ vyjmenoval starosta. Dodal, že v soutěži o titul Vesnice roku si věří. „To bychom se jinak nepřihlašovali. Budeme bojovat,“ říká Aleš Krátký.

O dění v Sověticích se více dočtete zde.

Starosta: Mokrovousy byly zapomenutá díra

Hradecko – „Tak vás u nás vítáme,“ zaznělo ve čtvrtek v pěti obcích, kam se vydala hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku. Obcí z hradeckého kraje se letos přihlásilo 37.

„Jsem trochu vyplašený, jsem tady sám a vás přijelo tolik,“ snažil se odlehčit atmosféru starosta Mokrovous Bedřich Moder. Komisi vysvětlil, že obec se do soutěže přihlásila potřetí. Poprvé v polovině devadesátých let, pak si dala kvůli zpracovávání plánů pauzu. Předloni se Mokrovousy pokoušely zaujmout znovu a po loňské další přestávce zkoušejí štěstí do třetice. „Vloni jsme si řekli, že to nemá význam, protože obec byla ve výstavbě. Chtěli jsme se předvést, až když je vidět, že se něco udělalo,“ vysvětlil starosta a pochlubil se povedenými investicemi.

„Mokrovousy byly zapomenutá díra a myslím, že teď už je to lepší. Nákladem osmi milionů korun jsme například postavili chodníky v celé obci,“ přiblížil komisi jednu z větších investičních záměrů z poslední doby. „Zapojují se u vás do dění také lidé? Kolik členů má zastupitelstvo obce a jak funguje? Co hasiči? Máte obecní kroniku?“ zajímalo hodnotitele.

„My to bereme tak, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ nekladl si velké cíle představitel Mokrovous. Eliška Formanová, předsedkyně komise a starostka Bukvice, vítězné obce z roku 2008, vidí účast v soutěži jako velkou šanci pro každou zúčastněnou vesnici. „Vítězství nám přineslo především propagaci obce. Se soutěží je spojena i finanční odměna, tak jsme se díky tomu mohli dát do větší akce,“ uvedla. Bukvičtí tak dali do pořádku zanedbanou, ale krásnou budovu statku na návsi.

„Chceme vědět, co starosta považuje za priority, dost nás například zajímají věci, které vedou k zachování vesnického charakteru a života,“ přiblížil jedno z kritérií člen komise Ivo Ryšlavý z ministerstva pro místní rozvoj.

„To, co slyšíte, je písnička o naší obci,“ přivítal komisi starosta Střezetic Stanislav Bednář. Střezetice se na příjezd hostů náležitě připravily, včetně ukázky videoreportáží z různých akcí a informací o spolcích. „Skládáme se ze dvou částí, Střezetic a Dlouhých Dvorů a v současné době tady žije 370 obyvatel. V obci působí dva organizované spolky, hasiči a klub žen,“ přiblížil místní dění Stanislav Bednář. Pochlubil se rovněž aktuálními internetovými stránkami a dalšími přednostmi obce.