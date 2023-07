Trojice Britů se proslavila jedinečně pojatým pořadem o autech Top Gear pro BBC. Po celém světě ho sledovaly stamiliony diváků. A jinak tomu není ani u The Grand Tour. Podle českého sběratele jsou Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May prostě milovníci benzinu. „Hammond je prima chlap. Všichni jsou obyčejní zapálení kluci do motorů, všichni jsme byli na jedné vlně, všichni jsme infikovaní benzinem,“ vzpomíná fanda do aut. Spolu s ikonami motoristické žurnalistiky jedl v jednom stanu: „Já moc anglicky neumím, takže jsem si s nimi nepopovídal. Když naše formule viděli, byli nadšení. Auta milujou, byli překvapení, na čem se tady za komunistů závodilo.“

O přítlačné křídlo černé formule, která se stala hvězdou dílu nazvaného The Grand Tour - Eurocrash , pak má opřenou ceduli s anglickým nápisem „Don't crash“ - tedy nebourej. Hammondovi ji ukazoval jeho kolega Jeremy Clarkson během závodu. „Je to formule vyrobená Metalexem v roce 1984 s označením MTX 106 Mundial. Základem jejího motoru je motor ze žigulíku, váží nějakých 450 kilogramů a motor má výkon 150 kilowatt. Má pět rychlostí a jet může třeba 200 za hodinu, byť nemá tachometr,“ sype z paměti údaje o jednom ze svých strojů milovník krásných aut a závodů.

„Samotné natáčení trvalo jeden den, od osmi ráno do čtyř odpoledne. Mým úkolem bylo odvézt čtyři formule a dělat jim servis,“ připomíná sběratel a ukazuje mi nehořlavou závodnickou kombinézu, v které se o formuli staral. Jednou mu i zatrnulo. „Moc anglicky neumím, ale přijel Richard Hammond a řekl mi, že auto neřadí. Naštěstí to byl jen vypadlý šroubek od táhla řazení a hned se mohl vrátit do závodu.“

„Všichni jsme byli pod tlakem, máme techniku starou 45 let, může se stát kdykoliv cokoliv. Byli jsme pod stresem. Když přijede takový ansámbl, tak nechcete zklamat. Jsou to profíci,“ přiznává nervy Pavel Kalina. Pro představu: štáb měl 90 členů a kolem poznaňského okruhu, na autech a dronech bylo 300 kamer.

Nad jedinečnou nabídkou nezaváhal. „Zaplatili nám za přepravu aut do Polska, ubytování v hotelu a za každou formuli zhruba 12 a půl tisíce korun. Věděl jsem, že je to kultovní pořad, nejvíc, kam se můžu jako sběratel dostat. A nabídka byla taková, že kdybych si kladl podmínky, tak by mohli oslovit někoho jiného,“ přemýšlí, proč mezinárodní produkce dala nakonec přednost strojům z Česka. Peníze za zapůjčení aut hned spolykaly opravy strojů. „U jedné formule jsem vyměnil motor, u druhé musím repasovat převodku a třetí má zapečené pístní kroužky,“ krčí rameny Pavel Kalina.

Unikátní nabídka točit s hvězdami přišla už loni. Pavel Kalina vybral čtyři ze svých dvanácti formulí, další pak na okruh v polské Poznani přivezli jeho kamarádi z veteránských závodů. Dva stroje přijely z Litvy. „Poláci byli naštvaní, co si budeme povídat, takhle jim vybrat hnízdo a natáčet pro ikonický pořad s takovými legendami u nich na okruhu, to je opravdu nepotěšilo,“ říká pobaveně 54letý bývalý strojvedoucí.

„Troufnu si říct, že většina kluků by za volant svého miláčka Richarda Hammonda nepustila. Měl hrozné problémy s řazením, přetáčel motor, ale nakonec odkroužil osm okruhů. Auto nešetřil, nejdřív šel ven olej, pak voda. Ta se dostala na zadní kola, dostal hodiny a už se točil. Je ale úžasný, že ta bouračka byla autentická,“ rozplývá se nad „zkázou“ vzácné formule sběratel.

Původně totiž bylo domluvené, že se nehoda naaranžuje. Formule s britským moderátorem nakonec ale skončila mimo okruh, naštěstí bez dalšího poškození. Pavel Kalina odmontoval pár dílů karoserie a kolo, aby to vypadalo, že auto je poškozené. „Když se to mělo stát, tak se to stalo. Závada, která tomu předcházela, byla výjimečná, nikdy jsem o ničem podobném neslyšel. Ale štábu to velmi ulehčilo život. Hammond prostě musí bourat, lidi na to čekají,“ říká pobaveně muž, který MTX občas sám prožene na amatérských závodech: „Jezdím na sranda akce do Sosnové, jezdíme s formulemi na plné pecky. Pro mě jsou formule technologicky nejvíc, rád se s nimi projedu, uřídit je není žádná legrace.“

Hammond boural jen naoko...Zákulisí z natáčení socialistického dílu Grand Tour

Jedné věci ale trochu lituje. Rozhodně není žádný „selfíčkář,“ a tak ho ani nenapadlo požádat hvězdy The Grand Tour o společnou fotku. „Sám to nemám rád, tak jsem mu to nechtěl udělat. Oba jsme tam byli kvůli práci a tu jsme udělali profesionálně,“ dodává Pavel Kalina, který o natáčení i po roce vypráví s nadšením.

Přitom sedí v kožené sofa připomínající autosedačku z amerických aut šedesátých let v kanceláři, která navazuje na jeho Cabrio Gallery. Vybudoval ji v bývalé cihelně v Dobřenicích. „Podařilo se mi dát dohromady ucelenou evoluční řadu československého formulového sportu z let 1964 až 1992, loni jsem ji doplnil o čtyři další stroje. Pak tady mám sbírku všech škodováckých kabrioletů od roku 1947,“ chlubí se.

Mezi nablýskanými kráskami pak najdeme i další unikáty. Za největší perlu své sbírky považuje Pavel Kalina Škodu 440 Karosa: „Byl to sportovní prototyp na testování nových technologií v automobilismu. Auto má laminátovou karosérii, vpředu torzní tyče a vzadu odpružení na vzduchových vacích. Je to vlastně taková vědecká laboratoř budoucnosti,“ ukazuje mi vůz, jehož kabina připomíná prosklením letadlo.

„Sbírám auta, která budí pozitivní emoce. Všechna přinášela lidem hlavně radost, buď z jízdy s nebem nad hlavou, nebo vzrušení z rychlosti,“ vyznává se sběratel, jenž svoji sbírku otevírá veřejnosti už jen výjimečně. Letos ale chystá přivézt do vísky na Hradecku 27. července sraz vozů Porsche a ještě jednou otevře lidem vrata bývalé cihelny 2. září.