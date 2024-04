„Je to fajn, že vidíme vše podrobně, dřív se muselo vše kreslit. Je to vlastně zábavné, všechno, co je virtuální, je pro nás atraktivní,“ přemýšlí studentka prvního ročníku Barbora Černá. „Ta digitalizace je lepší, než když je to obyčejný model. Můžeme si to samy najít, dobře pochopit anatomii konkrétního zvířete,“ přidává svůj pohled další studentka Veronika Faltusová.

Pomůcka umožňuje pohled na řezy zvířetem ve třech rovinách, samozřejmostí je přibližování pohledu. Obrazovka se dá sklopit i do vodorovné polohy tak, jako by zvíře leželo na skutečném virtuálním stole. „Největší přínos této pomůcky je v topografické anatomii, kdy studenti mohou vidět jednotlivě celky, skupiny tělních soustav. Například rozložení orgánů v dutině břišní, hrudní, jednotlivé svaly, kosti. Všechno mohou vidět tak, jak to ve skutečnosti v tom zvířeti je,“ zamýšlí se Martin Kopic.

Dřív musel vše ukazovat na jednoduchých modelech, případně kreslit na tabuli. „Přístroj umožňuje vkládání CT snímků a snímků z magnetické rezonance. Pak se dá například diskutovat o tom, co se dá dělat, když je tam zlomenina nebo nádory na játrech,“ vysvětluje Martin Kopic.

Anatomii se tady studenti učí v prvních dvou ročnících. „V prváku třeba učíme trávicí trakt u jednotlivých druhů zvířat a neměli jsme žádnou pomůcku, která by dětem ukázala, jak to v reálu vypadá. Tady jim to můžeme ukázat na různých druzích zvířat,“ dodává učitel anatomie.

Obědy v Hradci Králové zdražily. Lidé za ně dají devět procent průměrné mzdy

Zatím počítač přístroje umí zobrazit kompletně 15 zvířat. Od žáby, krysy, přes psa, koně, krávu, ale třeba i velrybu. U dalších 25 druhů zatím jen kostru. „U nich na tom dodavatel pracuje, časem budeme mít i ta další zvířata,“ slibuje ředitelka Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové Hana Rubáčková.

Virtuální stůl koupila škola za 1,8 milionu korun loni jako dárek ke stému výročí od svého založení. Z 90 procent ho zaplatilo Ministerstvo zemědělství a zbytek zaplatil zřizovatel školy Královéhradecký kraj. „Softwarově je jedinečný. Výrobce ho totiž vyvýjí speciálně pro humánní medicínu, ale my jsme potřebovali zvíře, a tak jsme oslovili zprostředkovatelskou firmu, zda by tam šlo doplnit zvířata,“ říká Hana Rubáčková s tím, že v Česku má pitevní stůl hradecká střední škola takto upravený jako vůbec první. Další dva využívají vysoké školy v Liberci a na Kladně pro výuku anatomie člověka, tedy pro jeho původní určení.

Podívejte se na průlet trávícím traktem člověka:

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Podobných učebních pomůcek má škola víc. Pro nácvik odběrů má třeba modely velkých domácích zvířat. V životní velikosti pak také model krávy, na níž mohou studenti nacvičovat vyšetření, dojení, ale hlavně porod 35kilogramového telete. „Asi takovou nejzajímavější pomůckou, kterou si budeme pořizovat, bude analyzátor výkalů a krve, který je založen na vyhodnocování umělou inteligencí,“ popisuje další technologickou novinku Hana Rubáčková.

Tohle mohlo skončit tragédií. Kdo dal kameny na koleje? Policie hledá pachatele

A ředitelka hned vysvětluje, jak funguje: „Existuje databáze různých vzorků a umělá inteligence ten náš vzorek s nimi srovnává. Už se to hodně využívá v medicíně.“

Teď si chce škola za milion pořídit model psa, pro nácvik rentgenologických vyšetření. „Máme mobilní rentgen, bude to nadstandardní dovednost, taková třešnička na dortu, co budou naši absolventi ovládat,“ dodává ředitelka hradecké veteriny Hana Rubáčková.