Vzhledem k současné epidemiologické situaci v Česku a novým vládním opatřením výrazně ubývá lidí v centru krajského města. Ve středu odpoledne to na zastávce Adalbertinum bylo patrné na první pohled. Na jedné z nejvytíženějších autobusových zastávek v Hradci Králové bylo výrazně méně lidí, než je tam zvykem.

Za půl hodiny se jich na zastávkách na obou stranách ulice protočilo na sedm desítek. Většina zde současná vládní opatření dodržovala. Našli se ale i tací, kteří přišli na zastávku bez roušky nebo ji měli svěšenou pod nosem. V průměru se proti současným nařízením provinil během půl hodiny každý pátý člověk. Zpravidla šlo o mladší lidi.

„Nasaďte si tu roušku pořádně, vidíte snad, že ji tady máme všichni,“ upozornila například mladého studenta starší žena. K větším konfliktům ale nedocházelo. Například v tomto případě se mladík omluvil a roušku si nasadil. Jindy to lidé bez nasazené roušky řešili odchodem do bezpečné vzdálenosti za zastávku.

S případy nedodržování nových nařízení se setkávají i hradečtí strážníci. "Kontroly patří k běžné pochůzkové činnosti pěších hlídek. Reagujeme také na oznámení, kdy hlídky vyjíždějí, pokud dojde k nějakému oznámení na linku 156. Zatím jsme řešili několik desítek občanů," řekla Deníku mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová. Naprostou většinu případů podle ní zatím městští policisté řeší domluvou. Během středy dali za nenošení roušky jedinou pokutu.

Zatímco ve venkovním prostředí někteří lidé roušky opomíjeli, ve vnitřních prostorech OD Tesco všichni zákazníci současná nařízení vzorně dodržovali. První otevření nově zrekonstruované prodejny si ve středu ráno nenechala ujít asi dvacítka věrných zákazníků. Ti čekali frontu už čtvrt hodiny před otevřením. Vesměs šlo o seniory. Všichni do jednoho stáli ve frontě v rouškách, někteří měli dokonce i vlastní rukavice. „Jsme rádi, že v této době vůbec do nového obchodu můžeme, tak si to přece nebudeme kazit tím, že bychom něco porušovali. Věřím, že je to tady bezpečné,“ okomentovala to paní Věra z hradeckých Kuklen.

Hradečtí strážníci kromě kontroly nošení roušek stále hlídají dodržování starších nařízení, která platí už od minulého týdne. Kontrolují tak například i dodržování zavírací doby v restauracích. "Když to začalo platit, několikrát jsme to řešili. V posledním týdnu jsme už ale žádné takové porušení řešit nemuseli," uvedla mluvčí strážníků. Od čtvrtečního rána pomáhají strážníci také u odběrového centra poblíž fakultní nemocnice. V souvislosti s tím apelují na lidi, kteří stávají ve frontě před odběrovým místem. "Chceme požádat lidi, kterým strážníci na místě pomáhají s orientací, aby ve chvíli, kdy otevírají okénko od auta, na sobě vždy měli roušku," požádala Kněžourová.