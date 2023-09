„Vidím to jako neúměrné vůči tomu, když stanaři u nás platí za ubytování 120 korun za osobu a noc. Když zaplatíte v hotelu v centru na noc kolem dvou tisíc korun, tak tam se to ztratí, tady je to citelné zdražení“ myslí si Milan Zerzán, ředitel Městských lesů, které provozují kemp Stříbrný rybník na okraji města.

Městská společnost teď uvažuje o tom, že by pro příští rok právě pro lidi nocující ve stanech a třeba karavanech snížila cenu ubytování o 20 korun, aby je neodradila od návštěvy.

„Je vidět, že právě tato kategorie hostů už teď šetří, vidíme to třeba na tržbách za občerstvení. Začali si například víc sami vařit. Bude to další výdaj, který sáhne do jejich peněženek. Už teď naši hosté často poplatek kritizují při placení na recepci,“ dodává Milan Zerzán.

K poplatku má ale výhrady i například ředitel hotelu Alessandria. „V tom krátkém pobytu se ta částka asi dá snést, ale při delším pobytu to už samozřejmě host pocítí,“ myslí si šéf tříhvězdičkového hotelu Jan Aleš.

Hosté tady platí za noc se snídaní kolem 2 tisíc korun. „Spíš by mě zajímalo, jak město vybrané peníze využije a jakým způsobem se tedy bude revanšovat ubytovacím zařízením,“ zamýšlí se ředitel hotelu s 230 lůžky.

Podle něj náklady hotelu vzrostou třeba i kvůli chystanému zvýšení koncesionářských poplatků. „S ubytovateli budeme velmi intenzivně komunikovat, chceme je zapojit do činnosti destinačního managementu,“ slibuje náměstkyně Ilona Dvořáková.

Opozice o zdražení nevěděla

O zdražení, které má začít platit od ledna příštího roku, rozhodla v toto týdnu rada města. Souhlas zastupitelstva už nepotřebuje. Například místopředseda zastupitelského klubu ANO Denis Doksanský o chystané změně nevěděl. „Můj názor na to je, vzhledem k tomu, že jsem se o tom dozvěděl od vás, zatím neutrální. Na jednu stranu chápu, že pro město je to vítaný příspěvek, na druhou stranu ale město zatím nezažívá nějaký zásadní turistický boom a je otázka, zda tohle pomůže. Bohužel se to jako opozice dozvídáme opět jen z médií.“

Místní poplatek z pobytu se týká krátkodobých pobytů lidí, kteří v místě nemají trvalé bydliště. Osvobozené jsou do něj děti do 18 let, držitelé průkazu ZTP nebo ubytovaní ve zdravotnických či sociálních zařízeních.

Kolik se platí v krajských městech

Praha 50 Kč

České Budějovice 25 Kč

Plzeň 25 Kč

Karlovy Vary 50 Kč

Ústí nad Labem 30 Kč

Liberec 40 Kč

Pardubice 30 Kč

Brno centrální části 21 Kč

Olomouc 21 Kč

Ostrava 21 Kč

Zlín 19 Kč

